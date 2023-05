Sestra jednog od stradalih u masakru kod Mladenovca je gledala kako joj ubica puca u brata koji je ubrzo preminuo.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/MUP

N. S. mladić iz Malog Orašja, jedna je od prvih žrtava ubice iz Mladenovca U. B., a njegova sestra gledala je kako joj U. B. ubija brata. Ipak, devojka je uspela da se spasi pred rafalom ubice, tako što je pobegla u šupu i pozvala policiju, koja joj je dala instrukcije kako da preživi.

Brat od N.S. kaže da su prve informacije govorile da je on samo lakše povređen, a onda je stigla tragična vest. "Svi njegovi snovi sada padaju u vodu", kaže za "Blic" Ž. S. brat od strica ubijenog N. S. koji je sinoć stradao zajedno sa svojim prijateljima na igralištu u Malom Orašju, kada je na njih ispalio rafal U. B.

On navodi da je sedeo na pumpi i gledao utakmicu kada je čuo rotacije. Nije ni slutio da se radi o zločinu u kojem je stradao njegov brat. "Nakon 10 minuta kolega je došao i javio da su deca izrešetana. Prvo ko mi je pao na pamet jeste moj brat, to su deca koja se druže. Čuo sam da je lakše povređen, međutim, jutros su mi rekli da je preminuo. On mi je brat od strica, svi njegovi snovi padaju u vodu sada", rekao je Ž. S.

Prema tvrdnjama meštana ovog sela, sestra od N. S. je bila na mestu gde joj je brat ubijen u trenutku kada se to desilo. "Dovezla je drugarice i u tom trenutku je videla kako je ovaj izvadio pušku i krenuo da puca na njih. Sakrila se u šupu i pozvala policiju koja je navodila šta da radi dok oni nisu došli. Kada je policija stigla, tek tada je saznala da joj je brat ubijen", kaže meštanin.

Vidi opis DEVOJKA GLEDALA KAKO JOJ UBICA IZ MLADENOVCA PUCA U BRATA! Ovako uspela da se spasi od RAFALA - pomogli joj da preživi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 16 / 16

Prema saznanjima, N. S. i još jedan mladić koji su bili zajedno sinoć žive kuća do kuće. "Oduzeli su mi sve, mog deteta više nema. Ja ništa više nemam, šta da vam kažem. Nema mog deteta", kaže otac N. S. Ispred porodične kuće u kojoj je N. S. živeo sa porodicom su potresne scene. Komšije jedan drugom izjavljuju saučešće.