Komšije ubice iz Mladenovca i njegove porodice komentarisali krvavi pir i ispričali da su sa U.B. već imali problema.

Stravičan zločin sinoć je zadesio meštane u selu Dubona, Malo Orašje i Šepšin i doveo do tragičnog gubitka čak osam ljudi i 14 ranjenih od kojih je 7 u teškom stanju.

Osumnjičeni U.B. (21) je uhapšen u selu Grošnica posle skoro devetočasovne potrage u koju je bilo uključeno više od 600 policajaca. Svedočenja porodica povređenih i nastradalh teraju suze na oči, a sada su se za medije oglasile i komšije porodice osumnjičenog. Za njih, kako kažu, nemaju nijednu reč hvale, naročito jer je U.B. pucao i ubijao komšijske pse.

"Ljudi su dno dna! Cela porodica - majka, otac, valjda ima i brata i snaha i dedu koji sa njima živi su stalno maltretirali. Čovek ima preko 80 godina, sam peške šeta, ode od kuće u voćnjake da pobegne od njih. Sramota me je što su iz ovog sela. Komšija ih je pre nekoliko godina prijavio za pucnjavu, oduzeli su im oružje i vratili posle tri dana. Stalno su pucali, ubijali su komšijske kerove. Uroš je bahato vozio kroz selo, nije mario ko mu ide u susret, svi su morali da mu se sklanjaju", kaže komšija porodice.

"Javljao se kako mu dune, stalno je vozio traktor sa slušalicama u ušima. Nisu se ni sa kim družili u komšiluku. Čula sam noćas oko 10, 11 kola, vozač je odrao gume i to je sigurno bio on. Jurcao je gore, dole. Zaspala sam kasnije i komšinica me je oko dva noću zvala da zaključamo kuću", rekla je komšinica.

