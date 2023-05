Kako kažu meštani, ubica iz Mladenovca je ubijao i životinje po selu.

"Ubijao je pse po selu, mi smo to prijavljivali, ali je on nastavljao da to radi", kažu meštani sela kod Mladenovca u kom je živeo U. B. (21) vinovnik strašnog masakra koji je u ponoć šokirao Srbiju, kada je ubijeno osam ljudi, a ranjeno 14.