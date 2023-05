Dječaku koji je osumnjičen da je počinio masakr u školi na Vračaru su obrisane sve društvene mreže.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Profili na društvenim mrežama dečaka (13) iz Beograda, osumnjičenog za masakr u OŠ Vladislav "Ribnikar" u kojem je ubijeno osam đaka i radnik obezbeđenja, a ranjeno još šest učenika i jedna nastavnica, misteriozno su iznenada ugašeni su oko 13 časova. Reč je o profilima na Fejsbuku i Instagramu koji su nestali sa pomenutih društvenih mreža gotovo istovremeno. Oba profila su glasila na ime dečaka, a na njima je bila ista zagonetna profilna slika – zgužvani list hartije!?

Ko je ugasio profile?

Ko je ugasio profile maloletnika i zbog čega, za sada nije poznato. Još je veće pitanje da li je to neko smeo to da uradi bez odobrenja u vreme dok tek počinje istraga nezapamćenog masakra za koji je on osumnjičen.

Na Fejsbuk profilu za koji se veruje da je pripadao maloletniku nalazile su se svega dve fotografije. Jedna fotografija je bila profilna na kojoj je bio zgužvani papir na tepihu, i ona je bila postavljena 2021.godine. Druga fotografija, koja je bila korišćena od septembra 2020. godine do 2021. godine, sasvim je bizarna. Reč jeo negativu fotografije u ljubičastoj boji koja je fotošopirana tako da su oči precrtane krstovima a usta - zašivena!

Izvor: društvene mreže/printscreen

Maloletnik je na Fejsbuk profilu imao 16 prijatelja, među kojima je i profilna stranica OŠ "Vladislav Ribnikar" kao i njegov otac. Među prijateljima su uglavnom bile odrasle osobe i da je možda samo jedan ili dva profila među prijateljima mogao pripadati nekome od njegovih vršnjaka. Na Fejsbuk stranici nije bilo javno podeljenih objava niti bilo kojih drugih informacija o vlasniku profila. Instagram profil osumnjičenog, koji se od pre sat vremena više ne može pronaći, bio je zatvoren za javno gledanje, ali na njemu takođe nije bilo više od dvadesetak pratilaca. I na Instagram profilu, kao profilna slika bio je zgužvani list papira.

Izvor: društvene mreže/printscreen

(MONDO/Blic)