U bolnici u Zagrebu su ljudi zatekli jeziv prizor i mrtvake po podu, a iz bolnice tvrde da nemaju dovoljno mjesta u mrtvačnicama.

Izvor: MONDO

Ministarstvo zdravlja Hrvatske oglasilo se danas povodom snimaka na kojima se po podu Zavoda za patologiju KB Sveti Duh vide tijela i potvrdilo da je to krajnje neprimjereno i nehumano, a direktorka te bolnice je, kako kažu, dužna da riješi probleme.

Reakcija ministarstva zdravlja uslijedila je nakon što je hrvatski portal Index objavio snimak, za koji tvrdi da je star nešto više od dvije nedelje, a prikazuje tijela koja su poređana na podu mrtvačnice u bolnici Sveti Duh. Snimak je šokirao javnost, a riječ je o, kako navode, najmanje sedam tijela koja leže na podu Zavoda za patologiju te bolnice, dok najmanje četiri, pokrivena čaršavom, leže na bolničkim transportnim kolicima.

Snimak pokazuje i zatvorene frižidere. Iz uprave te bolnice ne demantuju snimak, već kažu da zbog nedovoljnog broja frižidera, tijela preminulih moraju, dok se ne oslobodi mjesto, privremeno da smiještaju u prostoru mrtvačnice.

Ministarstvo je potvrdilo da je već dobilo informacije o nehumanim uslovima rada u tom Zavodu, u kojima se navodi da ne radi klima i ventilacija dvije godine, čime je ugroženo zdravlje kolega, a jedan od njih je trpio i zdravstvene posljedice. Iznosi se i činjenica da preminuli pacijenti leže u Zavodu, jedan 14 mjeseci, drugi devet mjeseci, koji su u raspadnutom stanju, što je rezultiralo neizdrživim smradom u prostoru bez ventilacije, što ne odgovara primjerenim uslovima za rad.

Pacijenti umrli u čekaonici

Prije samo dva mjeseca ova bolnica našla se takođe na naslovnim stranama i to nakon smrti dva pacijenta na hitnom prijemu. Podsjetimo, pacijenti su preminuli na transportnim kolicima u čekaonici.

"Zgrada u kojoj se nalazi Odeljenje patologije i citologije izgrađena je u junu 2018. godine. U mrtvačnici se nalazi 12 frižidera za čuvanje tijela pokojnika. Nažalost, to je za našu bolnicu bilo premalo i tada, u vrijeme projektovanja", stoji u odgovoru KBC Sveti Duh.

Prijave na rad Patologije

U Ministarstvu kažu da su uvidom u evidenciju utvrdili da su do sada dobijali pritužbe na nehumane uslove rada u Institutu za patologiju KB Sveti Duh. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Tomislav Dulibić, rekao je da je ministarstvo primilo nekoliko prijava, a da je ministar Beroš razgovarao sa direktorom i gradonačelnikom, da se preduzmu sve moguće mere da se ovi nedostaci otklone.

Upitan, kako je moguće da su tijela tamo već 14 mjeseci, on je odgovorio da "ne zna". "Ne znam, to će morati da razjasne u bolnici", rekao je on. Na pitanje šta može da uradi Ministarstvu, odgovara: "Ministarstvo ne može ništa dok se prava ne prenesu na državu. A to će biti 1. januara 2024. godine, bolnica tada postaje državna".