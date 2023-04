Muškarac S. M. (42) iz Beograda uhapšen je u nedelju zbog sumnje da je pištoljem pretukao svoju polubraću I. M. i L.

Izvor: privatna arhiva

U nedelju u porodičnom dvorištu na Čukarici dogodila se prava drama, kada je nasilnik S. M. (42) pretukao suprugu i izbacio iz kuće, potom pištoljem nasrnuo na dva brata prijeteći da će sve da ih pobije, a razoružan je posle filmske potere na Čukarici i intervencije specijalaca sa dugim cjevima, koji su ga smjestili iza rešetaka.

Muškarac S. M. (42) iz Beograda uhapšen je u nedelju zbog sumnje da je pištoljem pretukao svoju polubraću I. M. i L. M., kojima je slomio nos i lobanju. Kako je potvrđeno za Kurir u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, S. M. se na teret stavlja da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružje i nasilje u porodici.

"S. M. je počinio nasilje u porodici na štetu dva polubrata. Oštećenom I. M. naneo je teške, a L. M. lake tjelesne povrede. Nakon hapšenja saslušan je u Drugom osnovnom tužilaštvu, gdje je predloženo da mu se odredi zadržavanje do 30 dana kako ne bi uticao na svjedoke, a postoji i opasnost da bi mogao da počini isto krivično djelo", rečeno je u tužilaštvu.

Povređeni I. M. je opisao stravičan napad u kome su on i brat jedva izvukli žive glave.

"Dan prije nego što će nas napasti S. M. zvao je brata L. M. i tražio mu pare: 'Da li imaš neke pare? Trebaju mi hitno za neki posao?'. Pošto nije imao novac kod sebe, odbio ga je. Sat vremena kasnije S. M. nas zove da dođemo kod njega pod izgovorom da mu nešto trebamo", kaže I. M. i dodaje da su on i povrijeđeni brat otišli kod svog polubrata u kuću, koja se nalazi u istom dvorištu.

"S. M. je bio go do pojasa i vitlao je pištoljem kada smo se približili kući. Ovo je bio prvi put da nas je fizički napao, jer smo se do tada sukobljavali samo verbalno. Mislim da je bio drogiran i neuračunljiv", priča I. M.

I. M. tvrdi da je brat potom počeo da ih tuče pištoljem i pesniči.

"Udario me je pištoljem u glavu i krv je počela da mi lije niz lice. Nije mogao da se obuzda, brata je isto tukao. Pobjegao je, a posle je uhapšen. Mi se bojimo da će ga pustiti iz pritvora kao i do sada. Upadne u krizu pa ne zna šta radi. Sada je nas optužio da smo mu silovali djecu?! To je bio izgovor jer mu nismo dali pare. Maltretirao je i druge ljude, ucjenjivao ih i tražio otkup, a sve zbog narkotika", kaže I. M. i dodaje da njegov brat već nekoliko godina "pravi haos".