U Sopotu otac je zlostavljao ćerku (16) jer je htela da ode kod majke.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Muškarac (46) iz mesta Parcani kod Sopota, otac maloletnice (16), prema recima njegove majke uhapšen je jutros kad je krenuo na posao. Ocu je određen pritvor zbog sumnje da je svoju ćerku držao zaključanu u sobi, lupao joj šamare i davio je jer je, navodno, želela da ode kod majke.

"Majka joj se preudala i živi sa drugim čovekom u Velikoj Plani. On je bio mnogo gadan kad popije, ona je zato i otišla za čoveka za kojeg je pre njega trebalo da se uda i tamo je sa njihovom mlađom ćerkom", kaže devojčicin stric za Kurir. Prema njegovim recima devojčica je, dok je on bio u alkoholisanom stanju, poželela da ipak živi sa majkom.

"Ona je svojom voljom prvo ostala sa njim, ali verovatno je zbog njegovog problema sa alkoholom poželela da je ipak kod majke i on je zbog toga napravio problem", kaže brat.

Pogledajte fotografije kuće gde se dešavalo nasilje:

Vidi opis PIJANI OTAC TUKAO I DAVIO ĆERKU (16) JER JE HTELA DA IDE KOD MAJKE! Porodica ispričala detalje nasilja u Sopotu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 8 / 8

Kako saznajemo, policija i hitna pomoć često su bile na adresi ovog muškarca zbog njegovog problema sa alkoholom. "On se obukao i krenuo na posao, radi na građevini, kada mu je policija zakucala na vrata, imao je mnogo problema zbog žena, ali ćerku nikada nije dirao", kaže za Kurir njegova majka i dodaje:

"Otac je otišao da mu odnese stvari u CZ, dobio je i advokata koji nam je rekao da je moguće da će godinama robijati. Kako su nam ispričale komšije, on je bio izvanredan čovek sve dok ne popije. "Nikakav problem sa njim dok ne popije, a onda kad se to desi viče na ulici i svako malo eto policije jer on tuče ženu. Ona se onda pokupila i otišla sa mlađom, dok je starija ostala da ide ovde u školu", kaže komšija.

"Ljutio se i što ćerka neće više da ide u školu, ko zna šta mu se desilo. On je bio u Drajzerovoj na odvikavanju od alkohola, ali nije se zadržavao i nije bilo nikakvog poboljšanja", objašnjava on.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, on je na društvenim mrežama svojoj ženi upućivao jezive pretnje i govorio da će nauditi njoj i njenom partneru.