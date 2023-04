Oglasila se porodica napalih dječaka u Baru..

Teško povrjeđeni četrnaestogodišnji Alija Kremo iz Sarajeva nakon operacije koja je jutros obavljena na Kliničkom centru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine osjeća se dobro, potvrdio je njegov otac Armin. On je kazao kako se niko od porodica mladića koji su napali sportiste iz Sarajeva nije izvinio niti bio podrška njihovoj djeci dok su bili u Baru.

Alija je jedan od dvojice dječaka koje je u subotu uveče u Baru petukla grupa većinom maloljetnika. Jedinom punoljetnom među njima Božidaru Kaluđeroviću, osumnjičenom da je sa još četvoricom maloljetnika fizički napao dvojicu sportista Atletskog kluba Sarajevo, određen je pritvor od 30 dana i to po dva osnova - opasnost od bjekstva i uticaj na svjedoke.

Armin Kremo kaže kako je operacija protekla dobro i da je bolje od onoga što je porodica nakon razgovora sa ljekarima očekivala.

"Ne treba nikakvo fiksiranje jagodične kosti. Ona je povučena i namještena. On se osjeća dobro, trenutno se sa majkom nalazi u Kliničkom centru i nadamo se da će sjutra izaći iz bolnice. Malo ga boli sve to nakon operacije, ali se nadamo se da će i to proći i da će on biti dobro sjutra kad dođe i kada bude ovdje sa porodicom", rekao je Armin Kremo.

Kremo je prethodno na Facebook profilu E Televizije komentarisao izjavu oca drugog povrijeđenog dječaka. Bosnskohercegovački pjevač Aldin Kurić,n poznatiji kao Al Dino, rekao je nakon napada da će njegovom sinu Harunu i drugu koji su napadnuti u Baru rane zacijeliti, ali da se problem koji imaju dječaci iz Bara ne može riješiti oblogama. "Znači, moramo naći pravi lijek. Jedini lijek je pravi pristup prema toj djeci, jedini lijek je ljubav, jedini lijek je opraštanje“, dodao je.

U kometaru na ovu izjavu Armin Kremo navodi kako se porodica dječaka Alije nije do sada oglašavala jer, kako je napisao, od momenta kada su im javili da je Alija pretučen nalaze se u najgorem košmaru koji se još nije završio, kako piše Antena M.

"Ne znamo kada će se i hoće li se uopšte završiti, jer naše dijete ima trajne fizičke i psihičke posljedice koje nikakve obloge ne mogu izbrisati", dodao je on.

Kremo kaže kako razumijem da ljudi treba da praštaju, da se mire, ali da ne može da razumije da roditelji napadnute djece treba da učine prvi korak.

"Moja očekivanja su da, ako neko želi od mene oprost za nešto što mi je nažao učinio jeste da dođe i kaže mi – oprosti, nisam mislio tako uraditi, to je naša greška. Onda postoji mogućnost oprosta, a mi nismo dobili nikakav ni poziv od roditelja djece koja su napala našu djecu, niti su oni došli u Bar da ih ohrabre i kažu im da se to više neće ponoviti, da se više neće nikakva ružna stvar desiti, da se ograde od toga što su njihova djeca napravila, da se izvine", rekao je on.

Kaže, da bi situacija bila drugačija da je njegovo dijete uradilo nešto slično ili da je slučajno bilo koga povrijedilo, kako piše Antena M.

"Prvo što bih uradio nazvao bih i roditelje djeteta, i samo dijete i izvinio se. Nastojao bih da se izvinim i pomognem djetetu da to prebrodi. Da mu se bilo kako nađem pri ruci. U našem slučaju to se nije desilo, niti nas je iko kontanktirao od tih roditelja, niti da se izvini, niti pomogne ili bilo šta drugo", rekao je on.

Ispričao je i da su djeca koja su napadnuta pored fizičke boli izložena i psihološkoj traumi, te da je to za njegovog sina bio veliki šok.

"Pretpostavljam da će proći dosta vremena da se oni od toga oporave, ako ne bude nekih većih posljedica. Ja se nadam da neće i da će prebroditi sve ovo, da će nastaviti sa svojim treninzima, sa školom, sa svim ostalim aktivnostima koje su imali, bez nekih posljedica", zaključio je Kremo.

Porodicu Kremo su kako je ispričao u subotu kasno naveče iz Kliničkog centra iz Podgorice obavijestili o povredama njihovog sina, nakon čega su oni odmah krenuli ka Crnoj Gori i uz konsultacije sa ljekarima prebacili dječaka u Sarajevo. Nakon potrebnih pretraga, on je danas uspješno operisan.