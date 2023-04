Jelena je navodno dete odvela kod supruga na Veliki petak kako bi farbalo jaja sa ocem, a on ga je oteo i odveo u Švajcarsku.

Izvor: TV Prva/screenshot/Drušvene mreže

Jelena Abramović (32) iz Beograda majka je dečaka koji ima dve i po godine, a koji je, kako ona tvrdi otet. Da stvar bude gora, mališana je nezakonito preko granice odveo Jelenin suprug sa kojim je od 6. januara u brakorazvodnoj parnici. U jutarnjem programu Prve televizije Jelena je istakla da je dete odvela kod supruga na Veliki petak kako bi farbalo jaja sa ocem i njegovim prijateljima.

"Neki instikt mi je rekao da se nešto dešava, poslala sam poruku svom suprugu da li je sin jeo, ali poruke nisu stizale. Odlazim na vrata, lupam, ali nije bilo nikog. Nakon toga odlazim u policijsku stanicu, gde su me uveravali da ne brinem, da s obzirom na to da je detetov pasoš kod mene, da dete ne može da izađe bez pasoša", kaže Jelena, koja je donela i pokazala pasoš.

Suprugova želja je bila da sin živi u Švajcarskoj, kaže Jelena.

"Kada je krenula brakorazvodna parnica, moj suprug je rekao da želi da sin živi u Švajcarskoj, gde smo i boravili zbog njegovog posla i imali boravišnu dozvolu. Od decembra smo u Srbiji, kada sam podnela zahtev za razvod braka, on mi je pretio da će odvesti dete u Švajcarsku. Moji advokati su me upozorili da može doći do toga, ali u meni su se vodile unutrašnje borbe - strah i želja da moje dete treba da viđa oca. Ja sam svakodnevno vodila dete tamo, zvala ga da dođe kod nas", kaže Jelena i dodaje:

"Ja prvih 30 sati nisam znala ni gde mi je dete, ni sa kim... Dobila sam fotografiju svog deteta iz stana njegove majke. Prvih 30 sati nismo imali kontakt, nije želeo da mi se javi na telefon, neman informacije kako je prešao. Ja želim da molim, da apelujem na sve organe koji mogu da se uključe da mi pomognu da shvatim kako je došlo do toga da dete pređe granicu bez pasoša", kaže Jelena.

Razgovor sa detetom je trajao samo jedan minut, ističe ova žena.

"Tek juče sam se čula sa detetom, razgovor je trajao jedan minut. Za to vreme kroz glavu mi je prolazilo da li je bezbedno, u kakvom stanju je... Dete je boravilo tamo u prethodnoj godini, živeli smo oko godinu dana. Dete je naš državljanin, govori samo srpski. Ne bih ništa pričala koji su dalji koraci, advokati će uraditi sve da se ovaj slučaj reši. Ja se nadam da će mi se dete vratiti. Najviše se plašim da neću moći da vidim svoje dete. Mislim da je moj suprug spreman na sve, mi se nismo odvajali do sada. Želela sam da za moje dete najbezbolnije prođe razvod. Imajući u vidu ko zastupa mog supruga, advokati su me upozorili da može tako nešto da se desi", kaže Jelena.

Na pitanje voditeljke šta bi poručila svom detetu, Jelena je počela da plače.