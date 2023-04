I pored ovoga, kako navode nadležni, radnike je teško pronaći.

Koliko zarađuju vozači kamiona i radnici koji ove kamione pune uličnim otpadom? Ovo pitanje postalo je aktuelno nakon što su radnici Čistoće u Zagrebu prekinuli rad i požalili se na loše uslove rada i niske plate. Nakon što je direktor filijale “Čistoće“ Zagrebačkog holdinga Davor Vić rekao da je prosječna plata komunalnog radnika 990, a vozača 1.240 eura, komunalci su počeli da se javljaju i tvrde: „To je laž! Naše plate su daleko ispod toga! "

Neki radnici su novinarima pokazivali platne liste iz kojih se vidi da im mjesečno na tekući račun dolazi od 750 do 870 eura. Razlike su zbog dodataka, prekovremenih sati rada, broja izdržavanih članova porodice, godina staža.

Istražili smo koliko plate u nekim drugim komunalnim preduzećima koja se bave prikupljanjem i upravljanjem otpadom.

Prema podacima koje nam je dostavila Čistoća Split, prosječna isplaćena plata vozača u oktobru iznosila je 1187,64 eura neto, u novembru je porasla na 1608,42 eura, au decembru 1549,53 eura neto. U osnovicu zarade su svi dodaci po osnovu radnog staža, rad državnim praznicima i nedeljom, prekovremeni sati i drugi dodaci koje radnici imaju na osnovu Kolektivnog ugovora. Prosečna plata sakupljača otpada u oktobru iznosila je 1127,77 eura neto, u novembru 1213,93, a u decembru 1383,61 eura neto. Svi radnici imaju plaćene troškove ishrane u iznosu od 55,30 eura mjesečno i plaćene troškove prevoza. Osnovna zarada iznosi 663,61 eura bruto, a stalni mjesečni neoporezivi dodatak 66,36 eura, piše Jutarnji list.

U međimurskom komunalnom preduzeću Pre-kom iz Preloga kažu da radnici imaju različite plate zbog dodatka na staž koji iznosi 0,5 odsto godišnje. Radnik u komunalnim vozilima u prosjeku prima oko 960 eura mjesečno, što uključuje neto zaradu plus neoporezive dodatke. U slučaju prekovremenog rada, plata se povećava. Osim toga, godišnje se dobije 530 eura za Uskrs, odmor i Božić. Kada se ovo podijeli na 12 mjeseci, prosječan opštinski radnik koji utovaruje otpad na tekući račun dobije ukupno nešto više od hiljadu eura mesečno. Vozač komunalnog vozila sa neoporezivim naknadama u prosjeku prima oko 1.250 eura mjesečno, a kada se dodaju Uskrs, godišnji odmor i Božić, to je 1.294 eura mjesečno, kaže direktor Siniša Radiković. Pored toga, radnici svake godine dobijaju poklon za dijete do 15 godina u iznosu od 132,7 eura godišnje. Direktor Pre-koma Siniša Radiković kaže da je zbog blizine Austrije teže naći komunalne radnike jer se u Austriji može više zaraditi.

“Do dimničara i grobara se teško dolazi, iako su plate relativno dobre”, kaže Radiković.

Prosječna neto zarada komunalnog radnika u Čistoći Karlovac iznosi 766,10 eura, što uključuje topli obrok i prevoz, dok je prosječna neto zarada vozača 821,19 eura, uključujući topli obrok i prevoz.

“Svi radnici dobijaju dodatak za Božić u iznosu od 331,80 eura, regres u istom iznosu, poklon u naturi za Uskrs u iznosu od 132,72 eura i nagradu za rezultate rada u iznosu od 132,72 eura, koja se dodjeljuje na kraju godine. Povodom Svetog Nikole, djetetu do 15 godina plaća se 132,72 eura – navode u karlovačkoj Čistoči.

Koprivnički komunalac i Republički sindikat potpisali su prije nekoliko mjeseci kolektivni ugovor za opštinsko komunalno preduzeće. Plate su povećane za šest odsto bruto uz zadržavanje svih ostalih postojećih materijalnih prava radnika. Prosečna neto plata u Komunalcu, kako je navedeno nakon potpisivanja ugovora, bila je oko 5.500 kuna i povećana je za 2,22 posto, da bi novim povećanjem od šest posto prosječna bruto plata porasla za 430 kuna. Uprkos povećanju plata, komunalna preduzeća muku muče da pronađu radnike, tenderi su otvoreni mjesecima, a nijedna ponuda nije stigla.