Žena osumnjičenog za ubistvo tinejdžerke u Ripnju strahuje zbog krvne osvete i plaši se za život ćerke.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Supruga osumnjičenog za silovanje i ubistvo tinejdžerke u Ripnju izjavila je da strahuje za život svoje ćerke. "Plašim se krvne osvete. Kako nije pomislio da ta devojčica može ćerka da mu bude? Išle su zajedno u odeljenje, od predškolskog se druže. Ne znam šta mu je bilo u glavi da napravi tako svirep zločin", izjavila je supruga osumnjičenog S. I. (38).

Istakla je da nikad nije mogla da pretpostavi da bi on bio u stanju da učini tako nešto. Napomenula je da njih dvoje nisu zajedno već 12 godina, ali da on nikad nije hteo da joj da razvod. "Pričao je stalno o vradžbinama i crnim magijama. Mene to nikada nije zanimalo, ne verujem u to, ali on je mislio da ga je neko omađijao. Stvarno ne znam šta se tu desilo. Nije bilo nikakvih naznaka za ovako stravičan zločin. Da sam posumnjala da ovako nešto može da se dogodi, odmah bih obavestila devojčicinu porodicu. Rekla bih im da se sklone, ali nažalost nije bilo nikakvih znakova", kazala je sagovornica.

Dodala je da joj nije jasno zašto joj nikad nije dao razvod. "Ne da mi razvod godinama unazad, verujte mi da ne znam zašto. Ništa time nije postigao, samo eto taj papir koji ničemu ne služi. Mi smo živeli zajedno četiri godine, mislila sam da ga poznajem. Ali nikada ništa nisam primetila, to je i najtužnije od svega", kazala je.

Sagovornica napominje da se sad plaši za život svoje ćerke. "Kako je mogao da uradi ovo, njegovo dete sada može da ispašta. Ne plašim se za svoj život, već život svog deteta. Strepimo, plašimo se krvne osvete. Saosećam se sa porodicom ubijene devojčice, ali nas dve nismo ništa krive", istakla je.

Kako kaže, ne može da poveruje da osumnjičeni ni u jednom trenutku nije pomislio na svoju ćerku. "Ne možemo na ulicu da izađemo. Pljunula bih ga kada bih ga videla. On je za mene sada, poremećen čovek", dodala je sagovornica. Podsetimo, S. I. je takođe osumnjičen da je ranio tinejdžerkinu majku, baku i ujaka, kojima su povrede isto nanete nožem. Majka i baka su zadobile teške telesne povrede, dok je ujak zadobio lake.