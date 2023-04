Polaznica škole Miroslava Aleksića u sudnici je izjavila da ju je silovao, a na njene riječi se smijao bračni par, bivši fudbaler Dule Savić i njegova supruga Marina Rajević Savić.

Jedna od oštećenih, u postupku koji se vodi protiv vlasnika škole glume "Stvar srca" Miroslava Mike Aleksića, I. V. u utorak je odgovarala na pitanja Aleksićevog branioca u sudnici Višeg suda u Beogradu. Izjavila je da je on iskoristio njeno povjerenje i da ju je se**ualno zlostavljao u školi koju je pohađala od devete godine.

"Zlostavljana sam, mislim da sam silovana, dodirivao me je, on je bio profesor, iskoristio je moje poverenje. Imala sam tada 18 godina, nisam bila svjesna onoga što mi se dešavalo, nisam znala kako da reagujem. Kada sam shvatila da sam silovana, osjetila sam se posramljeno i poniženo. On za mene nije bio neki stranac, koji vas uhvati na ulici pa bežite, ja sam na njega gledala kao na oca", kazala je I. V.

Bračni par, bivši fudbaler Dule Savić i njegova supruga Marina Rajević Savić, glasno su se smijali dok je žrtva ovo govorila. Inače, bračni par na svakom suđenju pruža podršku učitelju glume, optuženom za silovanje i se**ualno zlostavljanje nekoliko učenica.

Oštećena I. V. podnjiela je 16. januara 2020. godine krivičnu prijavu protiv Aleksića, a to je učinila zajedno sa glumicama Milenom Radulović i Ivom Ilinčić. Na suđenju je objasnila da je u školu išla od svoje devete do 18 godine, kao i da je pred kraj pohađanja, poslednjih sedam mjeseci trpjela se**ualno zlostavljanje.

"Svakodnevno sam plakala i povraćala sedam mjeseci u svoja četiri zida, kada mama i tata nisu bili tu. Kada izađem napolje, trudila sam se da se ponašam normalno, tada sam bila četvrti razred gimnazije. Potiskivala sam to u sebi i nastavljala da dolazim u školu glume, dugo sam bila dio te zajednice, osjećala sam pripadnost, pokušavala sam da ubijedim sebe da me Mika sigurno ne bi povrijedio jer sam njemu vjjerovala kao ocu - pričala je u sudnici I. V. drhtavim glasom.

Advokat Zoran Jakovljević posle ovih riječi pitao je devojku da li je "ikada na filmu videla silovanje i da li je Mika nju šamarao, vrijeđao, čupao za kosu, prijetio joj ili je ucjenjivao". Insistirao je na tome i da žrtva kaže da li je bila vezana, da li joj je Aleksić prijetio pištoljem.

"Ne, nikada nisam rekla da me je čupao i udarao. Ja vam objašnjavam, nisam bila vezana, ali to ne znači da se nisam osećala zarobljeno tu i da nisam vidjela način da izađem, nisam rekla da me je vezao ili imao pištolj, ali to ne znaži da sam se osjećala slobodno da odem, plašila sam se, lakše mi je bilo da kažem sebi da sigurno nije tako, nego da se suočim sa tim što se meni zapravo dešavalo. Plašila sam se njega i ostajala sam", odgovorila je I. V. ali je Jakovljević nastavio da pokušava da diskredituje djevojku.

I. V. koja je detaljno opisala kroz šta je prolazila, optužujući Aleksića da je dodirivao po intimnim djelovima tijela, rekla je i da je student FDU u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta i da je njemu, kao i glumcu Petru Benčini, ispričala kroz šta je prošla. Ona je navela i da je tek kada je prošlo neko vrijeme, ali i kroz razgovor sa koleginicama koje su prošle kroz isto, skupila hrabrost da kaže roditeljima i sve prijavi policiji.

"Lakše mi je bilo da pričam sa drugim ljudima nego sa roditeljima, jer nisam željela da ih povrijedim, plašila sam se da im pričam jer sam znala koliko će im teško pasti što su me vodili na časove, što ništa nisu primijetili, što sam i dalje išla u taj studio - rekla je pred sudom I. V.

"Nije Vam bilo bolesno da idete ponovo kod silovatelja da vas siluje?", nastavio je da ispituje Jakovljević aludirajući na to da je sedam mjeseci trpjela seksualno zlostavljanje. "Ja tada na njega nisam gledala kao na silovatelja, vjerovala sam mu, bilo mi je teško da prihvatim šta se dešava. Bila sam svjesna da sam uplašena, da mi je odvratno, ali sam pokušavala da se borim sa tim koliko sam umjela", odgovorila je I. V. koja je objasnila da su joj časove držali i supruga optuženog Aleksića, kao i Ivan Zarić.