Glumica Milena Radulović još jednom se osvrnula na najbolnije godine svog života.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Milena Radulović digla je prašinu u januaru 2021. godine kada je policiji prijavila svog učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje. Ona je skupila snagu i ustala među morem žena koje ćute, dala im je vjetar u leđa i počela sa borbom protiv svakog seksualnog nasilja. Njena priča ne prestaje da intrigira javnost, a sada je posljednji put ispričala sve do detalja, iz ugla o kom nikad nije govorila u javnosti.

Milena je otkrila kako je došla do toga da posle devet godina skupi snagu i progovori o svemu, da svojim roditeljima prizna bol koja je godinama tišti i ode u policiju i pokuša da se izbori za svoja prava, ali i prava svih drugih žena.

Iako su je mnogi osuđivali zašto to nije uradila ranije, nakon ove ispovijesti svima će sve biti jasno. Glumica je Al Jazeeri ispričala svaki mučan detalj svoje psihičke borbe posle tog monstruoznog čina Mike Aleksića.

"Imala sam želju da to uradim dvije godine dok se to zapravo desilo. Tu je bilo sto nekih stvari zašto nije, na primjer ja nisam mogla da smognem snage da kažem roditeljima a onda sam željela da i druge devojke za koje sam znala u tom trenutku, to urade sa mnom. One su bile premlade, nisu željele, nisu se osjećale dobro, jednostavno nije bio trenutak. Onda sam imala i neke pogrešne informacije od advokata, nisu mi na pravi način objasnili šta ja mogu a šta ne mogu da uradim jer je svima do ovog slučaja izgledalo nemoguće. Prvo vas pitaju koliko je prošlo i vi kažete šest, sedam, osam godina i oni svi kažu: 'Znate šta, kako ćete to. To je vaša protiv njegove i mi nemamo tu šta da radimo', tako da sam dosta dugo vremena provela u toj jednoj nemoći da odreagujem, i to me jako sputavalo i nerviralo, mučilo, ali onako u talasima. Zato je meni bilo najlakše kad odem da radim i imam posla jer onda se fokusiram na to i zaboravim ali svaki put kad dođe ta pauza, odmor, ljeto, to je katastrofa", započela je Milena, a onda otkrila i kako je došlo do trenutka u kom će se uputiti u policiju ali i da istupi javno i progovori glasno:

"Ja sam jednostavno došla ljetos i rekla roditeljima o čemu se radi ne bi li dobila neki savjet od njih, to je bila ideja a ne da im priznam kako bi mi pomogli. Samo sam željela da dođemo do nečega svi zajedno. Naravno da sam dobila bezrezervnu podršku i razumijevanje, što je velika stvar, ali iskreno ništa manje nisam ni očekivala, samo sam se plašila jer nisam željela da ih povrijedi ta vijest. Kada se sve to dogodilo ja sam odlučila u tri dana da će ta vijest da izađe javno zato što su me pitali da li ću se potpisati ili neću, ali ja sam rekla da hoću naravno, posle ovoliko godina i u ovim godinama nema više smisla ići nigdje anonimno. Kada sam odlučila da se potpišem, objašnjeno mi je da je to vrlo lako dostupno medijima i ja sam onda rapidno odlučila da to ispričam sama, da ne bi bilo tabloidizaicije ili lične interpretacije. Smatrala sam kad je već došlo do toga da ljudi treba da čuju moju priču, iz moje vizure jer mi se činilo da u tom trenutku samo ja mogu da ispričam, a onda se javila i Iva i to je dobilo ozbiljniju konotaciju."

Milena Radulović

Izvor: Instagram/mileena_radulovic/screenshot

Milena je zatim otkrila kako ona doživljava to što će u jednom trenutku dobiti zadovoljenje pravde jer mnogi ovakvi slučaji ne uspiju da izguraju do kraja.

"Jednostavno kad dođete do toga da prijavite i kad se, da kažem, zavoza taj proces i dođe u ovaj stadijum kao što je naš zapravo ti predaješ sve nekim drugim ljudima, ništa nije do mene. Za to isto čovjek treba da bude spreman kada prijavljuje, i da se nosi sa tim jer ti si svoje uradio. Ja sam svoje uradila tog 16. januara kada sam otišla da prijavim i tog dana kada taj čovjek više nije mogao da radi sa djecom i da drži tu školu u kojoj smo mi odrasli i koju smo obožavali, iz koje su svi moji prijatelji... Bitno je znati šta ti je važno i ne gubiti se jer ko bi rekao da će se ovo desiti", rekla je Milena a onda dodala:

"Prvo na šta sam se spremila nakon te izjave jeste da to bude jedna tabloidna tema, revoluciju u ženskom društvu... Zapravo sve što se dogodilo predivno niko nije očekivao. Sjećam se kada su krenuli prvi tvitovi i šerovi nisam skapirala koliko je važno. Ne samo ja, svi smo bili iznenađeni."

Milena je danas prokrčila put mnogim ženama da prijave ono što trpi, zbog čega je posebno ponosna.

"Mnogo mi je drago jer to je nešto što sada ostaje iz cijele priče."

Vidi opis SVI SMO RAZMIŠLJALI O NAJGOREM, NOĆIMA ME BUDILO: Ispovijest Milene Radulović o Mikinom nasilju kakvu nikad niste čuli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Glumica je otkrila i kako bi posavjetovala nekog ko trpi stvari koje ne treba, ali i njihove bližnje koji su im u tom trenutku najvažniji oslonac.

"Mislim da se ozbiljno razlikuje u kojoj je to fazi, da li se aktivno dešava ili je već prošlo pa se vraća na tu traumu. U oba slučaja, momentalno obraćanje bliskim ljudima, rješavanje cijele stvari sa sobom ili razgovor sa bližnjima, to je ono što pričam stalno jer se nadam da će bližnji naučiti da u tim trenucima ne postavljaju baš puno pitanja nego da zagrle i kažu 'nisi ti kriva za to' i da onda nekako zajedno nađu rješenje koje bi prije svega trebalo da prija toj djevojci. Pozivanje odmah na prijavu može da bude takođe traumatično jer naravno treba da se prijavi nasilje i to uvek apelujem jer je najefektivnije odmah, ali osoba koja je bila žrtva mora da bude dovoljno jaka i da ima podršku od svoje porodice ili svog partnera. To bih prvo posavjetovala."

Milena Radulović osvojila priznanje za slobodu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Radulovićeva je otkrila i kroz kakve strahove je prolazila dok niko nije znao za njenu bol, ispričala je šta ju je to noću budilo iz sna.

"U odnosu na ovu svoju priču zaista sam postala slobodna jer su se tu javili mnogi iracionalni strahovi kroz godine, a na to ne možemo da utičemo jer se samo probudiš noću i nešto si sanjao, zamislio. Ja sam se plašila da možda neko od djevojaka ili neko novi ko će doći ne izdrži, u smislu ne samo dešavanje nego i posle. Evo Iva je u dokumentarcu rekla da se budila sa mišlju da nestane sa lica zemlje, da, svi smo malo razmatrali i to jako često vuče u to da pomisliš na svašta. I onda sam se ja zapravo plašila da se nekom nešto desi, a ja sam ćutala jer sam se stidjela, bila sam slaba, bilo me sramota, nisam htjela da opteretim, hiljadu odgovora ima na to zašto je ćutala ali cijela poenta je šta sad, da li treba neko opet da prolazi ovo što sam ja, a prošle su i posle mene jer su u fazonu 'ja ne mogu'", rekla je ona i dodala da se posle svega sada zaista osjeća mnogo bolje:

"Kada se oslobodiš stvarno je bolje. I taj trenutak kada dođeš do toga da kažeš javno sekunda odluke, to i jeste ogromna količina koraka napravljena ka slobodi. Ja se tačno sjećam kada su me pitali 'lijepo ti je krenulo, a što sad? Da li ti treba ta javna priča', pritom su me svi pitali iz zabrinutosti jer sam ja tada izgledala dosta potrošena i nisam izgledala kao neko ko može da se nosi sa talasom nekog novog ludila. Baš sam rekla da ovu priču ne povezujem više sa sobom i mislim da je ljudi moraju čuti jer svako ko je ne čuje, ne razumije ili će da osudi zapravo ne osuđuje mene nego pojma nema niočemu, a taj koji pojma nema što se toga tiče a nema ni empatiju, mišljenje tih ljudi me ne zanima niti može da me potrese."

Poznata pjevačica baka je Milene Radulović i velika podrška, a evo kako je ona pričala o unuci: