Muškarac je sjekirom usmrtio brata u Nišu.

Izvor: Mondo/Shuterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su V. V. (47) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da je on, danas, nakon kraće rasprave u porodičnoj kući u Nišu, sjekirom usmrtio pedesetdvogodišnjeg brata. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.