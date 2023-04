Toplica Marković ubio je svoju bivšu djevojku i njenu drugaricu na Uskrs 2010. godine.

Izvor: društvene mreže

Prije 13 godina desio se stravičan zločin koji Srbija još pamti. Na Uskrs, koji je 2010. padao 4. aprila, Toplica Marković (43) iz sela Krušar kod Ćuprije, ubio je svoju bivšu djevojku Ivanu Stojković (25) i njenu najbolju drugaricu Biljanu Obradović (18).

Tijela dvije djevojke pronađene su 4. aprila 2010. godine u šumi kod šljunkare u mjestu Ada. Marković je za ovo ubistvo osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina robije. Zločin je priznao, uz riječi da je "bio razočaran što ga je Ivana ostavila", a naveo je i da je "Biljana kriva za sve".

"Ivana i Toplica su bili u vezi od njene 15 godine, ali su se stvari promijenile kada je ona upisala Stomatološki fakultet u Beogradu. Marković je ostao u selu i radio u lokalnoj šljunkari i jedina ambicija bila mu je da oženi Ivanu", rekli su mještani Krušara prošle godine.

Kako su ispričali, svakog Uskrsa se prisjete užasnog zločina. Prema njihovim riječima, "problem" između Toplice i djevojaka nastao kada je navodno Biljana svojoj drugarici pokazala fotografiju na kojoj je on sa drugim devojkama. "Ivanu je to pogodilo i udaljila se od njega, a zatim i raskinula. Toplica je to veoma teško podnio, ali se i dalje nadao da će se ona predomisliti. Sumnjao je da je upravo Biljana ta koja je napravila razdor među njima", kazali su prošle godine žitelji sela.

Prema njihovim riječima, Ivana je vozila očeva kola i negdje oko četiri sata ujutru je sa drugaricom Biljanom krenula kući iz Jagodine. Tad su u centru sela vidjele Toplicu. Tražio im je da ga odvezu na posao na šta su žrtve pristale. Komšije su prošle godine ispričale da je tad Marković izvadio prsten i zaprosio Ivanu što je ona odbila.

Kako su ispričali, tad je Toplica pucao Ivani u potiljak jer je sjedeo na zadnjem sjedištu. Nesrećna Biljana, koja je sjedela na mjestu suvozača, uspjela je da istrči iz kola, ali je Toplica sustigao i ranio u butinu. Nakon toga joj je pucao u glavu. "Nakon ubistva otišao je kući pješke. Samo nekoliko sati nakon zločina, Toplica se ponašao kao da se ništa nije desilo. Bio je kod komšije i čestitao mu Uskrs vidno rapoložen", ispričale su komšije.

Porodice nesrećnih djevojaka prijavile su policiji njihov nestanak. "Tijela je našao čovjek koji kod šljunkare ima vikendicu. Vidio je kola marke "honda" i u njemu ubijenu Ivanu za volanom, a samo nekoliko metara od nje u lokvi krvi u šumi ležala je Biljana", kazale su komšije.

Nesrećne djevojke na večni počinak ispratilo je više od 2.000 ljudi, a Biljana je sahranjena u maturskoj haljini. Porodice djevojaka kad su čule da su one ubijene bile su van sebe. "Scene su bile jezive! Presjeo nam je i Uskrs i praznik i sve što smo spremili. Policija na sve strane, skupili se meštani, djevojke leže ubijene u šumi, a njihove porodice žele makar da ih vide. Plaču, kukaju, kidaju se iz ruku rodbine i policije, kako bi vidjeli svoje ćerke i sestre", naveo je prošle godine sagovornik i dodao da su na mjestu zločina nađene čaure koje su dovele do Toplice Markovića.

Dok je trajala opsežna potraga za ubicom djevojaka, prema riječima mještana sela, niko nije sumnjao da je Toplica počinio zločin. "Sve vrijeme je učestvovao u potrazi, raspitivao se i djelovao zabrinuto, a opet hladno. Nakon nađenih čaura ustanovljeno je da je njegov otac ima taj kalibar pištolj. Pretresom kuće pištolj je nađen u dimnjaku, a on je u džepu imao oprugu", podsjeća sagovornik.

Sagovornik je dodao da su svi bili van sebe kad su shvatili da je on ubio djevojke. Napomenuo je da niko nije sumnjao u njega, a najmanje porodice. Inače, Toplica Marković je na svom Fejsbuk profilu napisao oproštajnu poruku kad se saznalo da su djevojke ubijene.

Izvor: društvene mreže

"Ko god je proveo i minut s Ivanom u društvu zna koliki je ovo gubitak. Živećeš večno u našim srcima. Nadam se da si sada na nekom lepšem i sigurnijem mjestu", napisao je na dan Uskrsa Marković.