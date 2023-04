U Zrenjaninu u Srbiji, Nenad. B. (25) i njegovea trudna partnerka Katarina. J. preminuli su od gušenja gasom.

Tijela Nenad. B. (25) i njegove trudne partnerke Katarina. J.(23) pronađena su preksinoć u njihovoj kući u Zrenjaninu, a prema prvim rezultatima istrage, mladi bračni par ugušio se od gasa iz plinske peći. Na žalost, ovo je jedan u nizu slučajeva u kojima su se ljudi ugušili na sličan način. Plinska boca recimo, ali i razna grejna tijela, mogu da budu i te kako opasna, ukoliko dođe do nepravilnog sagorevanja energenata.

Ljudi su u tim situacijama umirali usljed trovanja gasom, ali u požarima zbog eksplozije, najčešće plinske boce. Za trovanje u ovim situacijama odgovoran je ugljen-monoksid (CO). On nastaje zbog nepravilnog sagorevanja energenata koji sadrže ugljenik (među kojima su drvo, prirodni plin, benzin...). Nazivaju ga tihim ubicom, jer je potpuno bez mirisa i boje, a za razliku od drugih energenata, ne nadražuje sluznicu i kožu, pa mu osoba može biti izložena više vremena, a da to uopšte ni ne primijeti.

A u zavisnosti od unete količine u organizam, može biti i fatalno. Najčešće trovanje nastupa tokom požara kada ljudi ne stignu da se evakuišu na vrijeme, ali postoji i niz situacija koje mogu dovesti do toga da se nagutate ovim opasnim gasom

Koji su sve opasni uređaji

Osim požara, tu su i drugi uzročnici. Recimo, ukoliko ne postoji dobra ventilacija, servisiranje i pravilno održavanje, opasnost može pretiti iz šporeta na drva, grejnih tijela na gas, plinskih boca, kotlova, automobila u garažama, neočišćenih dimnjaka, neispravnih ventilacionih sistema...

Budući da se ugljen-monoksid ne može detektovati mirisom, pojava prvih simptoma i njihovo prepoznavanje može vam spasiti život tako što ćete odmah izaći napolje na svjež vazduh.

Ako se ovako osećate, odmah na vazduh

Kada udahnete ugljen-monoksid, govorimo o nekoj količini koja nije u startu smrtonosna, imaćete vremena da reagujete. Ukoliko osjetite jaku glavobolju, iznenadnu pospanost, vrtoglavicu ili mučninu, potrebno je odmah da izađete na vazduh, a po potrebi pozovete pomoć.

Nakon toga, važno je utvrditi da li u kući ili stanu postoji potencijalni problem odakle dolazi ugljen-monoksid, kako biste sanirali opasnost i bezbjedno se vratili kući. Naravno, simptomi su slični i sa drugim zdravstvenim poteškoćama, pa onaj ko je udahnuo ugljen-monoksid često i ne razmišlja o "nevidljivom neprijatelju".

Kada udahnemo ugljen-monoksid, on iz pluća ide u krvotok i tada počinje problem. Ako odmah ne izađete na svež vazdug i prestanete da udišete ovaj štetni gas, neće se održavati normalna funkcija i krv će izgubiti sposobnost da nosi dovoljno kiseonika kroz organizam i do naših vitalnih organa. Ako nemamo dovoljno kiseonika, mi se gušimo. Rizik od trovanja je naročito visok kada se kućni aparati koriste u zatvorenom prostoru sa lošom ventilacijom gde nema provetravanja.