Učenik škole u Boljevcima je navodno znao da profesorka boluje od astme, a nakon što je prosuo parfem, izgovorio je: 'Prospi to da vidimo da li će se nastavnica ugušiti!'

Izvor: Printscreen

U OŠ "Branko Radičević" u Boljevcima kod Surčina prošlog četvrtka u popodnevnoj smeni učenik starijih razreda je po celoj učionici i katedri naredio da se prospe bočica jakog parfema od kojeg je nastavnici ruskog jezika Borki Milošević (58) pozlilo jer je astmatičar te je na času počela da se guši.

"Ja sam invalid, idem sa štapom u školu, a plus sam i astmatičar. Cela škola i učenici znaju da sam astmatičar jer nekada i na času koristim pumpicu. U četvrtak sam ušla u učionicu i osetila jak miris od kojeg mi je odmah pozlilo. Parfem je bio prosut po podu, stolici, katedri. Kasnije sam saznala da je jedan učenik koji je inače problematičan naredio nekom od učenika da prospe parfem i navodno je rekao: 'Prospi to da vidimo da li će se nastavnica ugušiti'", priča nam zabrinuta nastavnica i dodaje:

"Samo što sam počela da predajem dobila sam jak napad astme. Kasnije sam saznala da je i trima učenicama koje su takođe astmatičari pozlilo od tog mirisa. Pet puta sam uzimala pumpicu, ali mi nije pomogla. Gušenje je bilo sve jače. Kolege su pozvale Hitnu pomoć koja je stigla u momentu kada sam počela da padam u nesvest. Pružili su mi prvu pomoć u školi, dali mi lek kroz braunilu i bila sam trenutno bolje."

Ističe i da su joj kolege koje su je videle u tom stanju gušenja rekle da je menjala boje i da je bila modra. "Koleginica me dovezla kući. Dva dana nakon toga sam bila veoma loše. Imala sam visok pritisak i stalno sam bila na vezi sa Hitnom. Zbog tog parfema ja sam bila životno ugrožena. Kolege su mi ispričale da dok je meni bilo loše učenik koji je naredio da se prospe parfem se sve vreme smejao i govorio da ne treba da kašljem već da umrem", tvrdi Miloševićeva.

Prema njenim rečima danas je u školi na sednici nastavničkog veća odlučeno da se protiv učenika pokrene disciplinski postupak. "Rečeno mi je da đak ne može sada da dobije dvojku iz vladanja već mora da se prati njegovo ponašanje do kraja godine. Ukoliko napravi još nešto onda može na kraju godine da dobije trojku. Onako zabrinuta i uplašena u subotu sam smogla snage da odem do policije. Rekli su mi da oni ne mogu ništa da urade jer je reč o maloletnom licu, već da se takve stvari rešavaju u školi. Danas sam otišla u školu jer nema ko da me menja. Sad dosta češće koristim pumpicu", priča nastavnica i dodaje:

"Imala sam čas u tom odeljenju. I dalje sam prestašena. Deca prebacuju loptu s jednog na drugo, ali su u suštini ogorčeni zbog svega ovoga. Život mi je bio ugrožen na času, zato ovim želim da ohrabrim sve kolege koji trpe ovakve stvari od učenika da progovre i da se već jednom preduzme nešto konkretno i da se ovakvim stvarima koje preživljavaju nastavnici stane na put."