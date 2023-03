Maloletnik je udario šamar maloletnici, pa je nožem izbo njene takođe maloletne prijatelje u okolini Kragujevca, a policija ga je ubrzo uhapsila.

Maloletnik (17) iz Guberevca uhapšen je zbog ubadanja nožem u kafiću u Kniću, a na teret mu se stavlja delo teško ubistvo. On je saslušan u Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu i određen mu je pritvor.

Kako se saznaje, maloletnik je u noći između subote i nedelje bio u kafiću. Došlo je do svađe i on je, navodno, udario šamar devojčici koja je bila sa njima u društvu. Tada je došlo do eskalacije situacije, a maloletnik je napao J. A. i M. F.

J. A. je zadobio sedam uboda u grudi i stomak, dok je M. F. zadobio dva uboda u stomak. Oba mladića su u teškom stanju.