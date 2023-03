Avion privatne kompanije "Alliance Jet", spreman za let do Dubaija, čekao je prije dva dana na podgoričkom aerodromu Do Kvona, on, međutim, nije prošao dalje od pasoške kontrole - graničnom policajcu koji je provjeravao njegova dokumenta upalila se aplikacija "Find".

U obrazloženju zahtjeva za hapšenje pisalo je i da ga potražuje kancelarija Interpola u Seulu zbog višemilionske prevare.

Inspektori kojima je državljanin Južne Koreje predao pasoš Kostarike, odmah nakon toga kontaktirali su kolege iz Interpola u San Hoseu.

”I dobili odgovor da se navedeno lice ne pojavljuje u njihovim podacima u nacionalnom prebivalištu, a da identifikacioni broj 8-0090-0088 pripada drugoj osobi. Odgovorili su i da pasoš za koji su tražili provjeru nije registovan u njihovoj zemlji”, saznaju “Vijesti” iz istrage.

Pregledom njegovog prtljaga inspektori su pronašli i putne isprave Belgije i Južne Koreje.

Provjerama je utvrđeno da su i belgijske isprave koje je posjedovao Kvon falsifikovane.

”Pregledom ručnog prtljaga državljanina Južne Koreje Han Chang Joona pronađene su putne isprave Koreje na njegovo ime i putna isprava i lična karta Belgije izdata na ime Wang Thomas... Utvrđeno je da su belgijske isprave falsifikovane”.

Kvon i njegov sunarodnik uhapšeni su nakon toga i osumnjičeni za krivično djelo falsifikovanje putne isprave.

Po nalogu osnovnog državnog tužioca Harisa Šabotića od njih su oduzeta tri laptop uređaja i pet mobilnih telefona.

Inspektori su utvrdili i da crnogorski granični policajci nijesu evidentirali kada su dvojica bjegunaca ušla u Crnu Goru.

Iako je za njima raspisana potjernica zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje, a za Kvonom, nekadašnjim, kako ga zovu, “kraljem kriptovaluta”, i zbog optužbi za prevaru tešku 40 milijardi dolara, oni nijesu saslušani po tom osnovu.

Tvrde da su im pasoši originalni

Crnogorske pravosudne vlasti traže da prvo odgovara zbog krivičnog djela falsifikovanje, koje Kvon i Jun negiraju.

Njih dvojica prvobitno su saslušani u tužilaštvu, u noći između četvrtka i petka...

Pred tužiocem su negirali izvršenje krivičnog djela i ustvrdili da su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica upotrijebili ispravne i originalne pasoše.

Kvon je, saznaju “Vijesti”, rekao da ne želi ništa drugo da kaže dok se ne provjeri ispravnost pasoša koji posjeduje.

Tužilac Šabotić odredio im je zadržavanje i predložio sudiji za istragu Osnovnog suda u Podgorici da ih pošalje u Istražni zatvor.

Prema njegovoj ocjeni, postoje posebne okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, za slučaj da se nađu na slobodi, pobjegli i na taj način ometali postupak - jer ih za teritoriju Crne Gore ne vezuju nikakve društvene i socijalne veze:

”Zbog čega je zadržavanje po stanovištu državnog tužioca opravdano i na zakonu zasnovano. Očigledno je da se radi o licu koje posjeduje više putnih isprava i dokumenata koje mu mogu poslužiti za lakše kretanje sa jedne na drugu lokaciju, u relativno kratkom i bliskom vremenskom intervalu”, napisao je tužilac.

On je ocijenio i da je nužno zadržati ih dok njihov identitet ne bude nesumnjivo utvrđen, ali je to učinjeno juče.

Iz Uprave policije su, saopštivši da je identitet Kvona i Juna utvrđen, objasnili da će po okončanju postupka pokrenutog zbog krivičnog djela falsifikovanje, njih dvojica biti sprovedeni sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici:

”Radi daljih postupanja shodno međunarodnoj potjernici NCB Interpola Seul”.

Tražili prevodioca

Postupak za falsifikovanje juče je, međutim, nakratko prekinut.

Sudija za istragu koji je trebalo da odluči o predlogu tužilaštva da ih pošalje u pritvor odbio je da im obezbijedi prevodioca za južnokorejski jezik, nakon čega je branilac državljana Južne Koreje, advokat Branko Anđelić, tražio izuzeće postupajućeg sudije.

Iako su nakon tog zahtjeva pokušali da pronađu prevodioca, sudijama to nije pošlo za rukom, zbog čega se državljani Južne Koreje nijesu izjašnjavali na navode krivične prijave.

Sudija za istragu Miladin Pajović odredio im je pritvor do 30 dana, a branilac Kvona i Joona najavio je da će se žaliti na tu odluku.

”Mojim klijentima je onemogućeno pravo na odbranu i to na način što im nije obezbijeđen prevodilac za maternji jezik, zbog čega se nijesu ni mogli izjasniti na navode krivične prijave. Sudija je uprkos tome, ali i činjenici da im je utvrđen identitet, odlučio da im odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Na tu odluku izjaviću žalbu u propisanom roku”, rekao je Anđelić.

Kvona traže mnogi

U junu prošle godine, južnokorejsko tužilaštvo saopštilo je da je Do Kvon otputovao preko Dubaija u nepoznatu zemlju, napustivši Singapur.

Podsjećaju da je crvena Interpolova potjernica međunarodni pravni nalog zemljama širom svijeta da pronađu i privedu osobu koju očekuje izručenje, predaja ili neke slične pravne radnje.

Kvon je, pišu, ranije negirao da se krije, ali nije otkrio gdje se nalazi.

”Nisam ‘u bjekstvu’ ili bilo šta slično - sa bilo kojom vladinom agencijom koja je zainteresovana da nam se obrati u potpunosti sarađujemo i nemamo šta da krijemo”, tvitovao je on u septembru prošle godine.

Četrdeset milijardi dolara teška je prevara sa kriptovalutama za koju južnokorejske vlasti terete Do Kvona. BBC na srpskom objavio je da je tridesetjednogodišnji Kvon optužen za prevaru i kršenje pravila tržišta kapitala, poslije kraha tera i luna tokena u maju prošle godine.

Stejblkoini su dizajnirani tako da im je relativno fiksna cijena i obično su vezani za robu ili valutu u stvarnom svijetu, ali vrijednost tere je pala tokom ovogodišnjeg šireg kraha kriptovaluta.

Sistem tera i luna je propao u maju, kada je cijena oba tokena pala skoro na nulu, a posljedice su pogodile šire kriptotržište.

Sa rekordnih 116 dolara u aprilu, valuta tera sada vrijedi manje od 0,0002 dolara.

Anđelić: Nisu saslušani u postupku za ekstradiciju

Nakon saslušanja u tužilaštvu, branilac državljana Južne Koreje, advokat Branko Anđelić rekao je za “Vijesti” da su njegovi klijenti Do Kvon i Hon Čand Jun pred tužiocem tvrdili da nijesu falsifikovali dokumenta.

”Rekli su da su njihove putne isprave validne, originale i insistirali su da tužilaštvo to provjeri službenim putem. Takođe, istakli su da su u potpunosti voljni da učestvuju u postupku”, kazao je Anđelić.

Advokat objašnjava da se o postupku ekstradicije uopšte nisu izjašnjavali, jer nisu ni saslušavani tim povodom.

Južna Koreja će tražiti izručenje Do Kvona

Južna Koreja će tražiti izručenje Do Kvona, jednog od najtraženijih svjetskih bjegunaca iz oblasti kriptokriminala, saopštila je portparolka tužilaštva u Seulu.

”Tužioci Južne Koreje će preduzeti korake da vrate u zemlju Kvon Do-hjunga. Radimo na tome”, rekla je za AFP Kim He-kjung, portparolka Tužilaštva Južnog Seula