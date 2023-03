Beograđanka D. M. se požalila da su za godinu dana banke drastično pooštrile uslove odobravanja stambenih kredita.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznato je da su banke u Srbiji još od kraja prošle godine počele da dižu kamatne marže i kod dinarskih i kod deviznih kredita i pooštrile zahteve u pogledu obezbeđenja, a kako to izgleda u praksi Kuriru je opisala D. M. Ova Beograđanka požalila se da su za godinu dana banke drastično pooštrile uslove odobravanja stambenih kredita, što prema njenim rečima "dostiže nivo pljačke".

"Početkom februara 2022. godine lični bankar je proverio moju kreditnu sposobnost i zaključio da bih sa mojom platom od 70.000 dinara, koliko je tada iznosila i prosečna republička zarada, mogla da podignem stambeni kredit od 83.000 evra", započinje D. M. svoju muku.

Nastavlja da je potom prošlo godinu dana dok je uspela da prikupi dovoljno novca za učešće, tako da je u februaru ove godine pozvala agenta za nekretnine kako bi pronašla stan u Beogradu za planiranih 83.000 evra kredita.

"Na to mi je agent rekao da moram prvo da porazgovaram sa njihovim bankarskim savetnikom za kredite i da će me ona pozvati u što kraćem roku. Gospođa koja se kulturno odazvala u ime agencije, započela je razgovor sa mnom. Upitala me je šta želim, na šta sam joj odgovorila da bih htela da vidim šta imaju u ponudi od stanova u iznosu od 83.000 evra", priča naša ona i dodaje:

"Na to mi je odgovorila: 'Čekajte, polako, kako mislite 83.000 evra?!'. Kažem kako je moja plata 70.000 dinara i da mogu da podignem kredit u iznosu od 83.000 evra. Kaže gospođa: To je nekada moglo, danas ne može!", prepričava D. M. svoj neprijatan razgovor sa bankarkom.

Navodi da joj je kreditna savetnica potom obračunila koliki zajam bi sada mogla da podigne sa istom platom.

"Izračunala je da danas mogu da podignem 46.000 evra u svojoj banci na 30 godina, a da bih na kraju te 30. godine platila banci ukupnu cifru 112.000 evra. Pa to je 2,5 puta više od onog što bi mi dali, to je pljačka! Umalo se nisam šlogirala kada sam to čula", zaključuje Beograđanka koja nije želela da joj se objavi puno ime i prezime iz straha da joj se "bankari ne osvete u kreditnom birou".