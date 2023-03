Devojka je ušla u vezu sa zatvorenikom koji služi kaznu od 45 godina zbog ubistva svoje bivše devojke i nerođenog deteta.

Majka konobarice koju je ubio mladić zvani "Babaroga" molila je njegovu novu devojku iz Škotske da ga ostavi. Majka ubijene devojke, Vini Čuts, je bila užasnuta kada je otkrila da je Džejkob Ferero (31) pronašao ljubav iza rešetaka. Osuđen je na najmanje 45 godina u SAD jer je 2014. nasmrt pretukao i zadavio njenu ćerku Samantu Grinli (22), ubivši istovremeno njihovo nerođeno dete.

Ali on je navodno ubrzo započeo romansu u zatvorskoj ćeliji sa Čelsi Birket (30) iz Škotske, koja objavljuje detalje njihove bizarne afere na internetu, prenosi The Sun. Čelsi svakodnevno razmenjuje bizarne poruke sa Džejkobom Fererom i jezivo podseća na njegovu žrtvu. Čelsi je rekla: "Ljubav zaista nema granica. Bilo je mnogo nepotrebnih komentara. Nema potrebe za tim. To je jednostavno nepristojno i nepoštovanje. Sve što sam uradila je da sam se zaljubila i odlučila da želim da pokažem koliko me to čini srećnom. Iskreno, Džejkob je super, nije nasilan. Obećavam da sam bezbedna."

Vini je rekla: "Ne prođe dan a da se ne setim svoje ćerke. Čelsi, duboko nas povređuješ objavljivanjem vaše romanse na društvenim mrežama i predstavljanjem njega kao dobrog momka. Nije samo ukrao auto. On je ubica. Ubio je moju ćerku i ubio nerođeno dete. Život je suviše kratak. Ohrabrujem vas da nastavite sa svojim životom i pronađete zdrav način da dobijete preglede na društvenim mrežama."

Ferero je pretukao Samantu bejzbol palicom, a zatim je udavio nakon svađe zbog toga što je tvrdio da joj je neko drugi napravio dete. Sedeo je sa njenim telom u njihovom stanu u Kolumbusu u Ohaju dva dana pre nego što ju je umotao u zavesu za tuširanje. Zatim ju je sahranio u plitku grobnicu ispred crkve i zapalio njihov dom kako bi pokušao da prikrije ono što je uradio.

Izbezumljeni prijatelji i rođaci proveli su dve nedelje tražeći Samantu. Noć nakon što su održali bdenje uz sveće, Ferero je priznao i odveo policiju do mesta gde je zakopao Samantu. Tužioci su ga na suđenju opisali kao "Babarogu". Samanta je bila u trećem mesecu trudnoće kada je ubijena. Na njenom nadgrobnom spomeniku nalazi se počast njenom nerođenom detetu. I dalje ožalošćena, majka Vini je rekla: "Uvek razmišljam o tome kako je Samanta patila i koliko su zastrašujući morali da budu njeni poslednji trenuci. Volela bih da pitam Čelsi da li zna kako se osećala moja ćerka nakon što ju je ubica pretukao bejzbol palicom? Da li zna da mu to nije bilo dovoljno, već joj je stavio i ruku oko grla i 'istisnuo' njen poslednji dah?"