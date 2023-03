Scena sa sahrane Ranka Radoševića Eskobara pruvukla je poglede stotina ljudi koji su došli da poslednji put isprate Nikšićanina.

Izvor: Kurir, privatna arhiva

Misteriozni ljudi na sahrani privukli su posebnu pažnju, kada je nekoliko ljudi , koji su imali crne maske, kapuljače i naočare razvuklo kišobrane za koje kažu da su pancirni. Oni su formirali formaciju u obliku špica, kako bi pokrili misterioznog muškarca.

Pancirni kišobrani su oprema gotovo svih službi za obezbjeđenje širom svijeta. Pitanje je da li zaista mogu da zaustave metke, ili imaju drugu ulogu. O tome za Kurir objašnjava Ilija Životić, ekspert za bezbjednost.

"Pripadnici obezbjeđenja vrlo često koriste velike crne kišobrane i to iz mnogo razloga. Prvo na taj način krije se identitet klijenta. Drugo, zaklanja se meta i ne može doći do preciznog nišanjenja. Treće čak i običan kišobran je odličan da se zaustavi napadač sa nožem, da se zadrži na bezbjednom rastojanju dok klijent ne bude sklonjen ukoliko je tjelohranitelj prošao kvalitetnu obuku. Na kraju, specijalno urađeni kišobrani mogu da uspore, ne da u potpunosti zaustave metak. To je dovoljno da metak tijelu ne nanese veliku štetu, odnosno da metak izgubi na brzini,samim tim i energiji i tako ne prodre duboko u tijelo", navodi Životić.

Dodaje da su ovakvi kišobrani veoma skupa oprema.

"Zato se uvijek kombinuje sa pancirnim prslukom na klijentu. Cijena takvih kišobrana je na nivou manjeg automobila, prije 7-8 godina. Francuska vlada ih je prema javno dostupnim podacima plaćala oko 17.000 eura a težina im je oko 2,5 kg", objašnjava Životić, koji je i profesor na fakultetu FIM. Dodaje da je potpuna zaštita takođe dostupna.

"Teoretski, može se napraviti totalno "bullet proof" kišobran (otporan na metke) ali bi on težio više od 10 kilograma i bio praktično neupotrebljiv usljed nemogućnosti da se njime usled tolike težine manevriše. Takođe nikada ne bi mogao da se sklopi kao normalan kišobran zbog svoje mase i debljine platna. Samo Kevlar vlakna bi morala biti debljine 5mm plus milimetar za nepromočivi materijal preko njega. Naravno i drška i mehanizam bi morali biti adekvatni da bi mogli da nose toliku težinu", pojašnjava ekspert.

"Sve u svemu, kišobran nije dovoljan, treba dodati pancirno ćebe kao obavezan aksesoar u gepeku, torbe koje izgledaju kao aktovke ali se pritiskom na dugme otvaraju i postaju štit od metaka, potrebno je obezbjediti dobra blindirana vozila mlađa od 5 godina sa elektronskom zaštitom koja sprečava aktiviranje bombi telefonskim pozivom, kao adekvatne telohranitelje. Naravno, vozilo mora biti pod 24-časovnom kontrolom jer "ljepljiva" bomba može biti postavljena za par sekundi. Ukoliko nismo sigurni u čuvanje automobila postoje uređaji (dosta skupi) kojima se može detektovati postavljena bomba u čijem nedostatku se koriste ogledala za provjeru donjeg dijela vozila. I ono što je najvažnije,dobru kontraobaveštajnu zaštitu koja treba da bude osnov zaštite ugroženih ličnosti. Bez pravovremene informacije da je neko životno ugrožen, od koga, zatim koga i kada neprijatelj može da angažuje, bez informacije koja može da dovede do preventivnog hapšenja ili eliminacije atentatora sve je džabe u slučaju ozbiljne zavereničke organizacije. Kenedi, Đinđić i još mnogi drugi slučajevi to nažalost dokazuju", zaključuje sagovornik.