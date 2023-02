Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori o jučerašnjim sastancima u Briselu sa EU predstavnicima i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti i do detalja govori o jučerašnjim sastancima u Briselu, sa EU predstavnicima, Đozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, kao i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

"Plan su usvojile sve zemlje EU, a to je bila ideja Makrona i Šolca, koji nikog ništa nisu pitali. Bilo je uzmi ili ostavi. Oni su mi saopštili posljedice, a to je zaustavljanje evropskih integracija, direktno povlačenje investicija... Vaša zemlja bi ostala izolovana. Dio mog tima je očekivao da će oni izaći sa saopštenjem da Kurti ne prihvata ZSO, a ja sam znao da se to neće desiti", rekao je predsjednik.

"Kažu ljudi da smo sve prihvatili i da smo sa svim saglasni. Ovo je naš odgovor na šest gusto kucanih stranica, kao odgovor na taj papir - oštar, ozbiljan i temeljen na Međunarodnom pravu. To je predato. Oni su se vratili uz kozmetičke izmjene i rekli: Ili uzimate ili ne uzimate. Kad ste za pregovaračkim stolom, ne može bez vas da se odlučuje o vašoj koži. Dakle, ili da ostanemo u pregovorima ili da odustanemo i trpimo posljedice kao 90-ih", dodao je Vučić.

Izvor: RTS / Printscreen

"Rekao sam da je Srbija spremna da radi na implementaciji mnogih stvari iz plana, ali smo jasno iznijeli veliku primjedbu. Rekao sam to i Makronu i Šolcu u Minhenu, i svim velikim liderima, da ne može da se razgovara o priznanju i ulasku Kosova u UN. O svemu ostalom možemo da razgovaramo", rekao je Vučić.