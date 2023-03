Nastavljeno je suđenje klanu Veljka Belivuka, a svjedok okrivljeni je nastavio svoje izlaganje u Specijalnom sudu.

Danas je nastavljeno suđenje u Specijalnom sudu klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a nakon što su prozvani svi prisutni na ročištu, za govornicu je izašao Bojan Hrvatin koji nastavlja svedočenje.

"Što se tiče optužnice sam završio, sada bih pričao o dešavanjima u kojima sam učestvovao, a nisu u optužnici. U julu, nekoliko dana prije atetnta na Krfu (odnosi se na ubistvo Alana Kožara), sa braćom Budimirom i njihova dva druga sam od strane Marka Budimira pitan da li hoću da učestvujem u poslu i da je u pitanju 250.000 evra. Rekao je da će morati neke ograde da se preskaču i pitao kako mi je ruka, jer je prije toga operisana. Odbio sam jer nisam mogao. Posle par dana sam pročitao u medijima za Krf, posle mi je potvrđeno da je to to", rekao je Hrvatin, prenio Kurir.

On je naveo da je potom u septembru Dušan Jovanović, kog poznaje iz Centralnog zatvora, sa Markom Miljkovićem u bazi bio desetak minuta. "Mijković mi je rekao da je Dušan Jovanović jedan od egzekutora Kožara i Hadžića. Posle nekog vremena smo opet sjedjeli u bazi, Miljković mu je rekao 'zamisli kakvo bi iznenađenje bilo da si se sa Hrvatinom sreo na Krfu', i da nisam ja tada mogao. Na skaju je imao nadimak DOM, rekao mi je i da bi iznenađenje bilo da sam sreo Vladu Vojinovića, koji je isto tada tamo učestvovao. (Vozio ih je po Krfu). Ja sam se posle hapšenja ove grupe viđao sa Vladom i Dušanom i ispričao mi je da je treći svjedok saradnik Nikola Spasojević imao zadatak da im donosi hranu i sve što treba, i rekli su mu da su bili zabrinuti da će ih odati. Rekao bih, Dušan mi je rekao, da je bio i njihov drugar Dijaz, rođak visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana", otkrio je sve detalje ubistva na Krfu.

Potom je naveo da ga je posle ubistva Nikole Mitića, u avgustu, Belivuk kontaktirao i rekao mu da treba da ide da preuzme 300.000 eura. "Veljko i Marko su bili van zemlje, Miloš sa porodicom na moru i trebalo je Marko Budimir i ja da odredimo mjesto da se nađemo, ja sam odredio park kod mostarske petlje, Srđan Lalić je trebalo da slika primopredaju. Belivuk mi je pisao posle par dana i rekao da će ovi koji treba da nam daju novac odrediti mjesto i vrijeme, ali je ostalo da treba da uslikamo čovjeka. Tog dana kada smo trebali da se nađemo da uzmemo novac, kamera i slikanje su otpali, pa smo se našli u stanu kod Lalića. Lalić je predložio da uzmem kameru naočare i sat kameru. Odlučili smo da nosim košulju, otišli smo do Novog Beograda, kupili sat i naočare u jednom stanu, otišli smo do Ušća da kupim košulju, odlučio sam da budem u teget varijanti, nosio sam svijetlo plave patike i kačket. Stavili smo i kameru dugme, u drugo dugme, a sat je bila druga varijanta", nastavio je Bojan Hrvatin.

Kako je naveo, Belivuk je trebalo da mu javi kada je sastanak, kao i da su Marko Budimir i Srđan Lalić trebali da mu budu pratnja. "Mjesto gdje smo trebali da se nađemo je Vero u Milutina Milankovića, auto kojim je trebao čovjek da dođe je bijeli punto. Ja sam došao pola sata ranije, kada je došlo vrijeme da se vidim sa njim, okrenuo sam sat, kamera je bila na 12 časova, šetao sam da vidim da li je čovjek došao. Dok sam šetao oko Vera, vidio sam tog bijelog punta sa crnim krovom, bila je i šifra koju sam trebao da mu kažem, bilo je ime nekog grada. Rekao sam mu šifru, izašao je iz kola, predao mi je dvije sportske torbe. Veljko mi je toga dana, da napomenem, rekao da će biti 600.000 a ne 300.000 eura. Odatle sam po nalogu Veljka, taksijem trebao da odem do mjenjačnice u Cara Dušana, preko puta škole", nastavio je Hrvatin. "Jedna torba je bila veća, a jedna manja. Ja sam imao obavezu da taksijem idem do menjačnice koja se nalazi u Cara Dušana, preko puta je Osnovna škola. Kada sam ušao u taksi, ta ulica se radila, pa mi je taksista rekao da krenem pravo pa prva ulica lijevo. Kada sam stigao u mjenjačnicu morao sam da kažem da Vest šalje, a u toj mjenjačnici su bili momak i djevojka mojih godina. Falilo je 300 evra. 300.000 sam ostavio u mjenjačnici a ostatak stavio u ranac. Ja sam zamolio djevojku da ode da kupi ranac, novčanice su bile u apoenima od 50 i 100. Dok sam se nalazio u mjenjačnici Marko Budimir mi je rekao da me on i Lalić čekaju u kolima. Oni su me ostavili kod Glavne pošte, a oni su otišli da odnesu pare Miljkovićevoj ženi. Kada smo se našli u stanu na Dedinju, gledali smo da li sam uspio da slikam čovjeka. Belivuk i Miljković su rekli da su Crnogorci, odnosno Zvicer zadovoljni jer sam uspio da slikam čoveka", rekao je Hrvatin.

