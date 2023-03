Niko od ostalih učesnika u atentatu na premijera Srbije neće skoro biti slobodan čovjek, pa će tako Aleksandar Simović (47) izdržavati kaznu do 2046, a Miloš Simović (43) i Sretko Kalinić (49) do 2050. godine

Dušan Krsmanović (45), osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, pušten je iz zatvora, nezvanično je potvrđeno Kuriru. Riječ je o bivšem pripadniku zemunskog klana uhapšenom u policijskoj akciji „Sablja“, koju je MUP pokrenuo posle ubistva premijera 12. marta 2003. godine.

Prema odluci Apelacionog suda, Krsmanović je na slobodu izašao posle dvije trećine izdržane zatvorske kazne. On je bio osuđen na 30 godina, ali se pokajao i u toku izdržavanja kazne tražio da se ona ublaži i da mu se pruži nova šansa. Prethodno je u pismu poslatom Vrhovnom sudu potvrdio da je učestvovao u atentatu na Đinđića. Iako je i prije izdržane dvije trećine robije tražio puštanje na slobodu, taj zahtjev mu nije bio uvažen.

Nije jedini

Lider LDP Čedomir Jovanović za Kurir je poručio da „Srbija sve zna“, te da će najbolji odgovor dati 12. marta, na 20. godišnjicu ubistva Đinđića, tradicionalnom „šetnjom za Zorana“.

- Da, on je slobodan, odslužio je kaznu, odležao 20 godina, on je živ i sada će šetati na slobodi, a Zorana su ubili i on više nikada neće šetati. Srbija sve zna... Na Zoranovo ubistvo i na agoniju u kojoj zbog toga živimo već 20 godina Srbija će odgovoriti 12. marta, tako što će izaći i prošetati za Zorana. To će biti najbolji odgovor - ili će izaći na ulicu, ili će ostati kod kuće - rekao je Jovanović.

Inače, Krsmanović nije prvi osuđeni za učešće u ubistvu premijera Đinđića koji je izašao iz zatvora. Prethodno je osmogodišnju kaznu odslužio Saša Pejaković Pele (47), bivši pripadnik JSO koji je bio osuđen zbog pomaganja ubicama premijera i prvi osuđenik koji je izdržao kaznu za ubistvo predsjednika srpske vlade. On je na slobodu izašao marta 2013. I Željko Tojaga Žmigi (47), bivši pripadnik „crvenih beretki“, izašao je iz zatvora polovinom aprila 2018. jer je odslužio kaznu od 15 godina zbog pokušaja ubistva premijera kod Beogradske arene 21. februara 2003. On sada radi u jednoj firmi koja se bavi distribucijom kafe, a u javnosti je viđen na sahrani Milorada Bracanovića, dugogodišnjeg radnika službe DB, na kojoj je bio među onima koji su nosili sanduk.

Saizvršioci

Osim ove trojice, niko od ostalih učesnika u atentatu na premijera neće se skoro naći na slobodi, s obzirom na to da su im najmanje kazne po 35 godina. Tako je Aleksandar Simović (47), koji se, prema optužnici, nalazio u prostoriji u trenutku atentata na premijera, osuđen na 35 godina zatvora, a kasnije i na 20 godina zbog ubistva svjedoka-saradnika Zorana Vukojevića Vuka, te mu je ukupna pravosnažna presuda 40 godina. On bi iz zatvora trebalo da izađe 2046, a Miloš Simović (43), koji je takođe osuđen na 40 godina zatvora, na slobodi bi mogao da bude 2050.

Sretko Kalinić (49) takođe je osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina, koju će izdržavati do 2050. Još jedan učesnik u atentatu je i Milan Jurišić, koji je ubijen u Madridu 2009, a atentator je bio Luka Bojović.

Ninoslav Konstantinović (45), jedan od zavjerenika u atentatu na premijera, osuđen je na 35 godina zatvora, ali vodi se kao nestao.

Još jedan zavjerenik u atentatu, Vladimir Milisavljević (46), koji je u Beogradu osuđen na 40 godina, trenutno je u zatvoru u Španiji, gdje izdržava robiju od 22 godine. Iz španskog zatvora bi trebalo da bude isporučen u zatvor u Srbiji, gdje ga čega odsluženje pravosnažne zatvorske kazne.

Kajao se

Podsjetimo, Dušan Krsmanović je jedini član zemunskog klana koji je na suđenju izrazio kajanje, ali ne zbog ubistva premijera, već, kako je sam izjavio, svega što ga je dovelo u situaciju u kojoj se našao. Zbog tog „priznanja“ stizale su mu prijetnje, zbog kojih se i nalazio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, a ne u Požarevcu, gdje su svi ostali. On je prvostepenom presudom bio osuđen na 30 godina zatvora, ali mu je odlukom Apelacionog suda kazna smanjena na 20 godina.

Krsmanović je 2008. priznao u žalbi Vrhovnom sudu da je učestvovao u atentatu na premijera Srbije, zatraživši od suda da mu ublaži prvostepenu presudu i „pruži još jednu šansu“.

MAKSIMALNE KAZNE

Legija u Zabeli do 2044, Zvezdan Jovanović izlazi godinu ranije

Milorad Ulemek Legija (54), jedan od glavnih organizatora ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i bivšeg predsjednika Predsjedništva Srbije Ivana Stambolića, pravosnažno je četiri puta osuđen na 40 godina zatvora, ali kako u pravosuđu Srbije ne postoji sabiranje kazni, on će u zatvoru provesti maksimalno 40 godina.