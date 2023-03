Pojavila se fotografija Miroslava M. (55) iz Pirota koji je ubio svoju ženu na javnom mjestu.

Slučaj ubistva na javnom mjestu u Pirotu uznemirio je srpsku javnost. Miroslav M. (55) je prišao svojoj bivšoj devojci Sanji M. (47) dok je ona kupovala voće u piljari i ubio ju je. Sanja je razgovarala telefonom dok je kupovala, a on joj je prišao i pucao u glavu da bi potom sačekao policiju i predao se.

"Nasilnik je svoju žrtvu maltretirao i zlostavljao tokom emotivne veze, da su svi u Pirotu znali da je tuče. Nesrećna žena je odlučila da ga ostavi zbog nasilja koje je trpjela. Sanja, inače vlasnica prodavnice obuće, svojevremeno je prijavila partnera za nasilje u porodici i on je, kako smo čuli, imao i zabranu prilaska žrtvi. Sumnja se da on nije mogao da se pomiri s činjenicom da ga je Sanja M. ostavila, pa je nastavio da je proganja. Žrtva je bukvalno učinila sve da se skloni od nasilnika, ali je on pratio, prijetio... Ne znam kada je tačno stavila tačku na njihovu vezu, ali je to vjerovatno bilo nedavno, čim ju je sad ubio", kaže izvor upućen u istragu.

Stanovnici Pirota zgroženi su današnjim ubistvom žene za koju svi imaju samo riječi hvale. Za Miroslava tvrde da je "čovjek koji nije bio na svom mjestu".

"Dabogda goreo u paklu koliko je života uništio! To je monstrum čovjek i zaslužuje sve najgore. Sanja je bila divna žena, majka, prijateljica. Dušu bi dala za nekoga", navode mještani Pirota.

