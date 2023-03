Porodica u čijem je stanu došlo do požara u Novom Pazaru grejala se na termo peć i grejalice.

Izvor: YouTube/screenshot/Infolid

Požar, koji je odneo četiri dečija života u Novom Pazaru, prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije je buknuo jer se porodica grejala na termo peć i grejalice.

Jedan od rođaka rekao je da se majka brinula o četvoro male dece i da je verovatno ostavila stvari na neki grejni uređaj i da je tako došlo do požara. "Tu je četvoro male dece, znate i sami kako to ide, stvari se ostavljaju da se suše, verovatno se neka stvar zapalila i tako došlo do požara. Sestra mi je udata za Egipćanina, ona je bila domaćica, zet je radio, jutros su oboje bili tu, ali sudbina je tako htela da odnese živote njihove dece, a i njihovi životi su dovedeni u pitanje“, rekao je jedan od rođaka.

Otac je, kako se saznaje, usled velikih opekotina hitno prebačen u Beograd, a majka se i dalje nalazi u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Na licu mesta još uvek se nalaze pripadnici vatrogasne brigade i PU Novi Pazar, koji su prema prvim informacijama stigli na vreme, ali je požar već uzeo svoj danak.

Podsetimo, požar je izbio jutros oko 7 sati. U njemu je poginulo četvoro dece uzrasta od šest meseci do pet godina. Otac ima opekotine drugog, trećeg i četvrtog stepena na 45 odsto tela. Majka je takođe u teškom stanju i ima opekotine drugog i trećeg stepena na 18 procenata tela.