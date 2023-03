Zdenka Mijailović koja živi u Nici, ostala je bez sina kada je imao dve godine, a sada ga je konačno upoznala u emisiji.

Izvor: TV Pink/screenshot

Zdenka Mijailović, autorka knjige "Osuđena" živi u Nici i ima pet sinova, a jednog nije videla od njegove druge godine života. Upravo je to bio motiv za pisanje knjige - da on sazna istinu.

"To je bio glavni motiv da objavim knjigu. Počela sam da je pišem za sebe, ali sam zbog njega htela da objavim kako bi je pročitao jer ne bih mogla sve to da mu ispričam po redu, da vidi da li želi kontakt. Knjiga je došla do njega i pročitao je u jednom danu", priča Zdenka.

Kako kaže sin ju je pronašao preko društvenih mreža, gde je komunikacija započeta i prekinuta.

"Živeli smo u Nemačkoj, a Miloš je ostao u Zemunu. U nekom trenutku se našao sam u prostoriji kada je imao dve godine, popeo se na sims na 7. spratu, komšije su to videle. Jedan komšija je ušao i spasio ga da ne padne. Neko je to prijavio Centru za socijalni rad, uzeli su ga i dali na usvajanje", ispriačala je Zdenka.

Ona kaže da je o svemu obavestio bivši suprug, preko telefona.

"Mislila sam da će sve srediti kada se vratim, ali nikada nisam dobila informaciju ko su usvojitelji" istakla je ona, prenosi Pink. Zdenka nije znala da će sada uživo u "Novom jutru" posle 30 godina prvi put videti sina. Miloš joj je pao u zagrljaj, rekao da ona ništa nije kriva i da mu je važno samo da je živa i zdrava.

"Mama, nisi ti ništa kriva, smiri se", rekao je Miloš pokušavajući da umiri Zdenku koja se gušila u suzama.

"Javila se osoba, ispričala priče o ženi koju nikad nisam video. Neću da kažem šta je sve govorila, a govorila je kao da je mrzi. Ja ne osuđujem nikog, osuđujem kad majka ostavi dete ispred kontejnera. Ja sam pristao na susret, želim da je upoznam i vidim kakva je osoba", ispičao je Miloš.

Na pitanje o tome zašto je prošlo 30 godina, majka odgovara da je u šoku.

"Ne mogu da opišem, ovo nisam očekivala. Ja ovo ne mogu da opišem kako se osećam. Prošlo je 30 godina, pronašao me je, sin srednji je objavio na moj rođendan sliku i čestitao mi je rođendan. Meni je stigla poruka od Miloša: 'Prvi put vidim kako mama izgleda. Ja ga ne bih pritiskala za susret. Sve što bude želeo biće tako, niko njega nikad nije zaboravio. Nisam pritiskala ni kad smo uspostavili prvi kontakt, htela sam da prvo pročita knjigu. Miloš nije upoznao biološkog oca, a nisam ni ja", zaključila je ona.