Tinejdžer (17) koji je uhapšen zbog sumnje da je mučki ubio svoju tetku (65) u porodičnoj kući kod Bečeja, prema nezvaničnim informacijama, počinio je zločin iz čistog koristoljublja.

Izvor: MONDO

To tvrdi nećak pokojne žene koji kaže da je maloljetnik, prema njegovim saznanjima, zvjerski pretukao tetku čekićem, ubadao je po tijelu i na kraju udavio, a zatim joj ukrao auto i pobjegao u Bačku Topolu.

"Svi smo i dalje u šoku, ali polako smo počeli da slažemo kockice. Bila je divna žena i uvijek spremna da pomogne. Ona bi i košulju sa leđa skinula i poklonila nekome kada bi znala da će tog nekoga barem malo ugrijati, a živjela je teško od nadničarske plate. Međutim, upravo zato što je bila tako dobra, saznali smo da je godinama skupljala novac i pravila neki svoj fond za crne dane. Nije htjela nikome da bude na teretu i praktično je skupljala pare da jednog dana niko ne mora da plaća njenu sahranu. Eto šta je sada dočekala. Izgleda da je on nekako saznao za to i da je najvjerovatnije zbog toga došao kod nje da bi je opljačkao" - priča uznemireni rođak.

Kaže da su ubijenu ženu pronašli nasred dnevne sobe prekrivenu do pola sa ćebetom te da je pitanje kada bi je uopšte pronašli da jedan njen poznanik nije vidio njena kola u Bačkoj Topoli i u njima maloljetnika pa se počeo raspitivati gdje je ona.

"Taj prijatelj je vidio auto i u njemu mladića, ali nije video nju. To mu je bilo sumnjivo pa je počeo da zove neke poznanike i komšije u selu pošto se ovde svi poznaju. Tada je shvatio da nešto nije u redu i zamolio je jednog komšiju da uđe u kuću i provjeri gdje je ona. Tada je komšija zatekao tijelo u dnevnoj sobi i pozvao policiju, a ispostavilo se da je otprilike u isto vrijeme i otac mladića otišao u policiju da prijavi sina da je nešto učinio tetki samo što tada nije znao šta", objašnjava sagovornik.

Dodaje da mladića koji je ubio tetku zna od rođenja.

"Strašno je to što je uradio. Znam da je bio problematičan, ali smo svi mislili da su u pitanju neki dečiji nestašluci jer nismo znali detalje. Međutim, ispostavilo se da je to otišlo predaleko čim je on uradio to što je uradio. Jako mi je žao. Žao mi je tetke, a žao mi je i njegovih roditelja jer će morati da žive u selu gdje se svi poznaju kao sa nekim žigom zbog zločina koji je njihov sin počinio ", zaključuje rođak.

Nesrećna žena biće sahranjena sutra u 15 sati na seoskom groblju.

Policija je nakon hapšenja osumnjičenog kratko saopštila da će on biti priveden na saslušanje nadležnom sudiji Višeg suda u Zrenjaninu uz krivičnu prijavu da je učinio krivično djelo ubistvo.