Nataša Babić iz Pančeva je nekad bila stjuardesa, sada je draži ovog poziva.

Izvor: Instagram/screenshot/nattasha.b

Posao stjuardese je san mnogih devojaka. Za Natašu Babić iz Pančeva, koja se u njemu već oprobala, predstavlja lepo iskustvo od nekoliko godina. Nekadašnja stjuardesa otkriva kako je živeti san mnogih devojka, leteti s jednog kraja sveta na drugi, jednog dana ispijanje koktela na plaži, drugog dana šoping tura u modnim prestonicama, trećeg dana nova destinacija - i onda opet ispočetka.

"Kao stjuardesa sam počela da radim 2016. godine i prvi utisak koji stekneš kad počneš da radiš je kako su sve tvoje koleginice stalno sveže i doterane, savršeno našminkane i nasmejane", objašanjava lepa Nataša.

Prema njenim rečima, zahvaljujući poslu stujardese počela je da se interesuje za lepotu i šminkanje.

"Svakodnevnim šminkanjem pred let, bez obzira na doba dana, definitivno sam usavršila tehniku na sebi pa sam polako počela i koleginice da šminkam. Počela sam da dobijam pohvale što mi je, moram priznati, dalo vetar u leđa da počnem da razmatram to kao svoj hobi, a kasnije i profesiju", navodi Babićeva. Postoje stjuardese koje su se na kraju pokajale što su se uopšte upuštale u to. Jednostavno, taj posao nije za svakog, niti je svako za taj posao. Sudeći prema Natašinom iskustvu, "život u avionu" je izuzetno zahtevan.

"Život stjuardese je veoma dinamičan i zanimljiv, ali ume da bude i jako naporan. U početku zaista uživaš, ali vremenom se umoriš od kofera i hotela. Velika je prednost imati priliku da proputuješ svet, ali vremenom počneš da se osećaš usamljeno u toj gomili ljudi, nedostaje ti porodica, dragi ljudi, tvoj krevet, osećaj pripadnosti ", govori nekadašnja stjuardesa.

"Postoje određeni kriterijumi što se tiče zapošljavanja, svaka kompanija ima drugačija pravila. Određena visina je neophodna da bi stjuardesa uspela da dohvati određene komponente u avionu. Težina bi trebalo da bude srazmerna visini, ali u tome nisu toliko striktni. Bitno je da devojka, pre svega, ima prijatnu energiju", navodi Nataša Babić. Pariz, London, Mančester, Milano, Cirih, Frankfurt, Minhen, Bankgok, Zanzibar, Šejseli Dubai, Istanbul samo su neke od destinacija koje je posetila zahvaljujući svom poslu. Utisak ljudi je da stjuardese žive život na visokoj nozi i da imaju velika primanja.

"Fino se zarađuje, u svakoj državi dobiješ po 100€ u njihovoj valuti da imaš za trošak za taj dan na platu", kaže Nataša.Biti stjuardesa nije posao, već poziv. Živeći životom stjuardese obišla je 36 zemalja i stekla brojne prijatelje. Međutim, Nataša je odlučila da napusti posao snova o kakvom mašta većina devojaka.

"Bilo je teško prelomiti i dati otkaz posle toliko godina letenja, vežeš se za avion, za taj način života, za prijatelje koje si stekla usput. Najteže mi je bilo zbog njih, nas sedam Srpkinja je živelo zajedno i prošle smo mnoge lepe, a i teške trenutke, to su prijatelji koji ostaju za ceo život. Imala sam neke druge ciljeve, tačnije, razlog mog odlasaka bilo je upisivanje studija u Americi", priseća se Nataša kako je prelomila i promenila svoj život.

Nekadašnja stujardesa, Nataša Babić, proglašena je 2017. godine za najpoželjniju ženu sveta. Danas je uspešna mlada preduzetnica - bavi se šminkanjem i ženskom lepotom.