Stanare zgrade na Petlovom brdu, danima teroriše problematični komšija.

Izvor: Instagram/serbialive_beograd/Screenshot

Stanari zgrade u Gočkoj ulici na Petlovom brdu žive u strahu od kada ih teroriše komšija M.I. (40), koji se preselio u hodnik zgrade, dok je svoj stan izdao studentkinjama na poslednjem spratu ove zgrade, a ispred napravio sebi prostor za život. Njegove stvari su svuda okolo, tu spava i boravi, a stanari moraju da prolaze pored njega. Lifta u zgradi nema. Doduše, često je i na klupici sa stolom ispred zgrade.

Stanari navode da bi želeli da mu pomognu, ali je on agresivan i odbija bilo kakvu pomoć. Ovaj muškarac im svakodnevno zadaje muke, komšinici je na vrata dolazio sa satarom, upravnici zgrade je pretio i pljuvao je. Komšije kažu da je psihički nestabilan, da koristi narkotike i alkohol i da je često agresivan.

M.I. ima i izveštaj lekara sačinjen u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", 6. februara ove godine. U izveštaju se navodi da je M. I. doveden uz asistenciju policijskih službenika PS Rakovica, "nakon što je prijavljen policiji od strane komšija da se svađao." U izveštaju se naovdi između ostalog i - "za njim je potraga zbog nasilja u porodici". Takođe, on je već lečen u ovoj ustanovi 2008. godine zbog posledica promene ponašanja usled konzumiranja alkohola.

Ipak, na kraju izveštaja navodi se: "bez indikacija u hitan prijem u našu ustanovu."

Komšije prestravljene...

"Dolazio mi je satarom na vrata. Naravno da me je strah. Ne mogu da ga krivim, potrebna mu je pomoć", kaže komšinica.

Ispred zgrade na stolu M. I. pokazuje svoja lična dokumenta, lekarski izveštaj, hranu i flašicu, kako kaže, "policijske" vode, onu kojuje dobio od policije kada su ga ponovo priveli zbog prijava komšija.

"Evo nisam lud, kao što pričaju. Evo i dokaza", priča on dok pokazuje izveštaj lekara specijaliste.

Pogledajte 00:08 petlovo brdo Izvor: Instagram/serbialive_beograd Izvor: Instagram/serbialive_beograd

"Bojim se kobnog ishoda"

Svetlana Marinković, upravnica zgrade, kaže, za "Blic" da su stanari zgrade, a i ona sa njima, u jednom velikom probemu.

"Reč je o čoveku koji je nepredvidiv. Njemu je potrebna pomoć. Meni se već nekoliko puta unosio u lice, pretio, polivao me je i pljuvao. Policija ga privede, slučaj dođe do tužilaštva i tu se priča zaustavlja. Kada govorimo o bezbednosti stanara, gde ćete veću opasnost od toga da vam neko dođe sa satarom na vrata, kao što je on nedavno jednoj komšinici", zabrinuto priča Marinkovićeva.

Socijalna služba je praktično "nemoćna", iz bolnice je pušten. Policija uvek dođe po prijavi, odvede ga, ali ga iz ustanove uvek vrate. I tako u krug. Marinkovićeva dodaje da je najviše brine da ne dođe do kobnog ishoda.

"Bojim se da će nekog ozbiljno povrediti, ili čak ubiti. Zaista apelujem na sve institucije da reaguju u rešavanju ovog slučaja, kako ne bi došlo do nekog tragičnog ishoda. Tada će biti kasno", kažu komšije problematičnog komšije.