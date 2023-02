Državljanke Slovenije V. H. (29) i B. H. (24) koje su juče uhapšenje pošto je policija u njihovom automobilu u Beogradu pronašla 48 paketa sa ukupno 30 kilograma marihuane izjavile su na saslušanju da droga nije njihova!

Kako Kurir saznaje, rođene sestre porijeklom sa Kosova i Metohije, danas su privedene u Više tužilaštvo u Beogradu u kom su iznijele kratku odbranu u kojoj su negirale da su švercovale drogu.

- V. H. i B. H. su saslušane, one su izjavile da nisu znale da je u automobilu bilo kakva droga. Rekle su i da su u šoku i da će detaljniju odbranu iznijeti naknadno - potvrdio je za Kurir branilac uhapšenih sestara, advokat Dalibor Katančević. Tužilaštvo je, kako saznajemo, predložilo da sestrama bude određen pritvor do 30 dana.

Kako je Kurir pisao, one su uhapšene na auto-putu u Beogradu, a sumnja se da su drogu prevozile sa Kosova i Metohije u Zapadnu Evropu, odnosno u Sloveniju gdje i žive.

- Proverava se da li su uhapšene djevojke znale šta prevoze u automobilu, odnosno da li su one samo kurir ili su ozbiljnije u ovom "poslu" - kaže izvor iz istrage u podsjeća da su uhapšene državljanke Slovenije u trenutku hapšenja bile same u automobilu "seat".

Za volanom je bila starija sestra, V. H. dok je mlađa bila na mjestu suvozača.

- Naoružani specijalci sa fantomkama izvukli su dvije djevojke iz kola, naredili im da se okrenu ka automobilu i da dignu ruke uvis. One se nisu opirale, iako se vidjelo da nisu očekivale da će do hapšenja doći. Koliko su bile opuštene tokom svog puta govori i to da je B. H. sa mjesta suvozača izvedena bosa, u čarapama, jer se prethodno izula kako bi uživala u vožnji podignutih nogu - kaže naš dobro obaviješten izvor.

Droga je inače pronađena u bunkeru koji je napravljen ispod tapacirunga u gepeku.