Sada već bivši poslanik Zvonimir Stević (66) podnio je ranije danas ostavku na mjesto poslanika nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom se vidi kako u Narodnoj skupštini gleda porno film za vrijeme sjednice o Kosovu. Snimak je objavljen u ponedeljak uveče, a na njemu se vidi kako poslanik tokom rasprave evropskom planu za Kosovo, gleda snimak eksplicitnog sadržaja.

Inače, Zvonimir je rođen 17. marta 1957. godine u Prištini. Po zanimanju је diplomirani pravnik.

Zvonimir Stević je funkciju narodnog poslanika obavljao šest puta do sada. Prvi put je izabran za narodnog poslanika u šestom sazivu, od 2004. do 2007, zatim u sedmom sazivu, od 2007. do 2008, godine. Posle pauze od jednog saziva ponovo je izabran u devetom sazivu, od 2012. do 2014, kao i u desetom sazivu, od 2014. do 2016.godine, i na kraju u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

Član je skupštinskog Odbora za KiM, kao i zamjenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i zamjenik člana Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Od 1984 do 1987. godine bio je novinar u NIP Jedinstvo.

Od 1987. do 1990. godine bio je sekretar Komisije za JU program.

Od 1991. do 1999. godine bio potpredsjednik Skupštine grada Prištinа.

Od 1996 do 2000. godine bio je poslanik u Veću građana Savezne Skupštine SR Jugoslavije.

Poslanik za vreme sednice o KiM gleda filmove za odrasle

U julu 2008. godine bio je postavljen za pomoćnika ministra i predsjednika Koordinacionog centra u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Od decembra 2008. godine obavljaо је funkciju državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju i predsjednika Koordinacionog centra u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Član je Predsjedništva i Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, i u dva mandata predsjednik Pokrajinskog Odbora Socijalističke partije Srbije za Kosovo i Metohiju.

Takođe, Stević je i član skupštinske grupe prijateljstva sa Angolom, Dominikanskom Republikom, Irakom, Turskom, Kazahstanom, Kamernunom, Kanadom, Komorima, Filipinima, Lesotom, Luksemburgom, Meksikom, Peruom, Finskom, Belorusijom, Libijom i Argentinom.

Policija 2005. godine provjeravala poslanike

Kako je "Blic" pisao, 27. novembra 2005. godine je pokrenuta istraga o korupciji poslanika koji su u to vrijeme na blagajni Skupštine Srbije podizali milionske iznose bez ikakvih računa i te godine ih je provjeravala policija i tužilaštvo.

Na četvrtom mjestu po visini podignutog iznosa za putne troškove bio je socijalista Zvonimir Stević koji je podigao 1.928.096 dinara, a novinare je tada optužio da posle vojske i policije žele da uruše i parlament. Po onome što je Zvonko tada prijavio u Skupštini Srbije ispada da je za 11 meseci prešao ukupno 160.674 kilometara. To praktično znači da je revnosni poslanik za 11 mjeseci putovao 251 put iliti svakog mjeseca 22 puta.

U 11. sazivu bio je član Odbora za Kosovo i Metohiju, i zamjenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.



U 12. sazivu bio je član Odbora za Kosovo i Metohiju i zamenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.



Tokom 12. saziva na redovnim skupštinskim zasedanjima je proveo 424 sata, 13 puta se obraćao u plenumu, u postavljanju poslaničkih pitanja nije učestvovao, dok je jednom tražio obaveštenja i objašnjenja. Što se tiče prisustva glasanjima za akte, prisustvovao je 349 puta, od čega je za 348 akta glasao “za”.



U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 29. na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.



U 13. sazivu dio je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Član je Odbora za Kosovo i Metohiju, i zamjenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.



BIOGRAFIJA



