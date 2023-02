Novosadski vlasnici menjačnica su zajedno rešili da prikupe što više podataka kako bi pomogli da se pronađe ubica Jovana Janićijevića.

Izvor: privatna arhiva

Novosadskim vlasnicima menjačnica laknulo je nakon što je konačno otkriven ubica njihovog kolege Jovana Janićijevića (47) a za to delo sumnjiči se poznati novosadski ugostitelj B.J. (44) koji je sinoć uhapšen na nemačko - austrijskoj granici. Prijatelji pokojnog Janićijevića kažu da su već posle par dana posumnjali da je u čitav slučaj upleten B.J. ali nisu mogli sa sigurnošću da tvrde da je baš on izvršilac ubistva.

"Naš Jole je bio duša od čoveka. Uvek je bio spreman da pomogne i da nekome da novac na zajam ukoliko je trebalo. Priče da je bio zelenaš nisu istinite. Nikada nije davao novac "na kamatu". Uvek je to bilo onako, prijateljski, pa kada vrati. Budući da je dugo radio "na crno" svi smo ga savetovali da svoj biznis uvede u legalne tokove te je letos otvorio menjačnicu. Pre toga, bio je vrlo obazriv i radio je samo sa poznatim ljudima ili sa ljudima za koje su mu prijatelji garantovali pogotovo kada su veće sume novca u pitanju. Upravo zato smo od starta sumnjali da je u čitav slučaj upleten neko koga je on poznavao. Budući da se i mi svi manje - više poznajemo, praktično smo organizovali kao neku internu istragu ne bi li što pre identifikovali ubicu i sve informacije smo delili sa policijom", priča prijatelj pokojnog Janićijevića.

Interna istraga novosadskih menjača

Jovanov prijatelj kaže da su prvo među sobom počeli da razmenjuju informacije ko je bio sa njihovim pokojnim prijateljem u kontaktu i kome je od kolega pričao da je nekome možda pozajmio novac.

"Među brojnim imenima pojavilo se i ime B.J. na kojeg su mnogi od nas i zaboravili. Posle smo sklapajući kockice shvatili da je on jedan od retkih koji je u početku menjao velike količine novca ali da je vremenom počeo da pozajmljuje od mnogih i sve teže da vraća dugove jer se odao kocki. Zatvorio je dva lokala brze hrane i potpuno zaglibio u dugove zbog kocke a onda su neke kolege se setile da ga je u poslednje vreme Jovan pominjao kako ga je zvao i tražio novac. Naravno da mu je pomogao jer je naš Jole bio takav a Bojan se pozivao na staro prijateljstvo za koje ne znamo da li se održalo i da li su se njih dvojica družili i dalje od kada je Bojan propao jer su ga mnogi od nas izbegavali", objašnjava sagovornik. Kaže da su tada shvatili da bi to mogao biti Bojan koji je ili tražio još novca od Jovana ili ga je planski namamio u tu zabit gde ga je ubio da bi ga opljačkao.

"Najveću sumnju kod nas izazvala je činjenica da nismo mogli da ga pronađemo. Zvali smo ga, raspitivali se gde je, a kada se nije pojavio na sahrani znali smo da tu nešto "ne štima" i to smo rekli nekim našim izvorima u policiji. Međutim, zbunilo nas je to što se pojavila informacija da se na snimku na kojem je zabeležen sam čin ubistva navodno kako su nama rekli vidi visok mršav momak. Bojan je bio visok ali krupnije građe. Međutim, posle su neke kolege rekle da su ga sretali u poslednje vreme te da se izobličio, da je dosta smršao i praktično na izgled propao", priča prijatelj pokojnog Janićijevića.

Prijavili osumnjičenog ali motiv im ostao misterija

Za njih, kako kažu, više nije bilo sumnje te su to dojavili svojim kontaktima u policiji ali im je i dalje velika misterija bila motiv za tako monstruozno ubistvo.

"Kolaju priče da je B. planski došao da ga opljačka a sa druge strane kobnog dana Jovan je rekao kolegama u menjačnici nakon telefonskog poziva da ide po novac, verovatno aludirajući na to da ide da se nađe sa nekim ko mu je dugovao novac. To se još ne zna. Moguće da je neizmireni dug doveo do svađe, pa onda do ubistva a zatim i pljačke. A koliko novca je u pitanju može samo da se nagađa jer koliko znamo, u kolima je nađena određena svota novca. To nas ne čudi jer uvek sa sobom nosimo novac u dve - tri torbice upravo zbog moguće pljačke. Ako dođe do toga, uvek se hvatamo za onu tašnicu u kojoj ima najmanje novca i predamo je bez svađe pljačkašu kako bi izbegli konflikt ukoliko shvatimo da je taj neko fizički jači ili da ima neko oružje a posle sve prijavimo policiji", objašnjava sagovornik.

To je potvrdio još jedan Jovanov prijatelj prema čijim rečima je vrlo moguće da B. nije doneo sav novac koji je dugovao ili je doneo samo deo pa da je zbog toga izbila svađa.

"Strašno mi je i da pričam o tome ali zaključci do kojih smo došli mi kolege vode upravo u tim pravcima. Možda B.J. nije imao dovoljno novca da vrati dug pa je ubio Jovana i iscenirao pljačku da zavara trag. Možda je planirao da ga opljačka jer je znao da Jovan sa sobom nosi dosta novca. Možda i nije bilo duga nego ga je Bojan zvao kao da mu zameni pare pa ga ubio i opljačkao. Ko će to sad znati? Ono što je svima nejasno jeste činjenica da ga je zverski ubio, pa izvukao iz auta i bacio ga u travu a zatim nonšalantno odšetao. Kao da je tu bilo još nečega. B. nije imao razloga da bude ljut na Jovana jer mu je ovaj uvek pomagao. Sve to deluje kao neki zločin iz strasti jer ni u stanju totalno pomućene svesti niko ne bi baš tako masakrirao nekoga. Žao mi je našeg Joleta, bio je dobar čovek. Neka mu je laka crna zemlja a nadam se da će policija uspeti da dozna pravi motiv ovog zločina", priča Jovanov prijatelj.

Podsetimo, vlasnik menjačnice "Jole" Jovan Janićijević prošlog utorka popodne mučki je ubijen u Veterniku, a stradao je od uboda nožem u predelu srca i pluća.

"Janićijević se u kolima posvađao sa ubicom a zatim je sve preraslo u fizički okršaj tokom kojeg je Janićijević zadobio povrede od udaraca verovatno rukama ali i brojne ubodne rane nožem od kojih su kobne bile one u srce i pluća što je dovelo do obilnog krvarenja a potom i smrti. Detaljnim pregledom tela žrtve utvrđeno je i da je imao odbrambene rane, odnosno da se vidi da se branio od napadača dok je mogao, odnosno dokle god je imao snage za to. Sudeći po mestima na kojima je zadobio ubodne rane, smrt je nastupila vrlo brzo zbog obilnog krvarenja", ispričao je nakon ubistva izvor upoznat sa tokom istrage.