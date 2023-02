Vukašin Stojšin (24) postao je heroj zahvaljujući hrabroj i odlučnoj reakciji kada je usluživao mušteriju jer je ispred lokala primjetio sumnjivo ponašanje jedne djevojke.

Vukašin Stojšin (24) je mladić koji radi u jednom ugostiteljskom objektu na Zelenom vijencu u Beogradu i on je postao heroj jer je primjetio sumnjivo dešavanje ispred lokala u kojem radi. On je usluživao jednu mušteriju, ali je vidio djevojku koja je sjela na stepenište ispred lokala u kojem Vukašin radi. On je tu primjetio da se ona sumnjivo ponaša, a ispostavilo se da je bio u pravu jer je djevojka ukrala novčanik i na stepeništu je tražila novac i kartice.