Lopovu plan propao U SEKUNDI: Shvatio je da nema kud, pa uradio jedino što mu je preostalo (VIDEO)

Izvor: Twitter/Printscreen/UOldGuy🇨🇦

Jedan nespretni lopov morao je da vrati ukradeni telefon na šalter radnje u Djuzberiju, u Velikoj Britaniji, nakon što je brzo razmišljanje vlasnika prodavnice osujetilo pokušaj pljačke usred bela dana. Scena koja se dogodila bila je ponižavajuća za lopova, ali urnebesna za korisnike društvenih mreža.

Incident se dogodio 4. decembra u prodavnici telefona na severu Engleske. Muškarac, koji je kao kupac ušao u prodavnicu mobilnih telefona, pokušao je da pobegne sa telefonima vrednim više od 1.600 funti (oko 218.000 dinara). Krađa usred bela dana ipak nije uspela zbog hitre reakcije vlasnika radnje. On je jednim pritiskom na dugme zaključao ulazna vrata, zarobivši lopova unutra bez mogućnosti bekstva.

Na snimku koji je osvanuo na internetu, vidi se kako lopov trči prema ulaznim vratima sa nekoliko mobilnih telefona. Međutim, čim je shvatio da nema gde, mirno se vratio do pulta i predao telefone, dok ga je milostivi vlasnik pustio da ode.

Govoreći o incidentu za portal Metro, ​​vlasnik Afzal Adam (52) je izjavio kako je bio zabrinut da zbog kapuljače neće moći da identifikuje lopova, ako bi mu ovaj ukrao robu.

"Izvukao bi se sa robom vrednom 1.600 funti, tako da se bezbednosni mehanizam isplatio. Neki ljudi su me pitali 'Zašto ga nisi pretukao?', ali mi to nikada ne bismo uradil. Nadam se da sam pokazao ljudima šta je čovečnost", kazao je on.

Adam je takođe tvrdio da su se drugi vlasnici prodavnica raspitivali koji sigurnosni sistem koristi.