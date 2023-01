Belivukova i Miljkovićeva supruga, iako imaju pravo na to, ne pojavljuju se na suđenjima niti ih prate iz publike, a žena Velje Nevolje je uslikana danas i bila je u posjeti mužu prije suđenja.

Izvor: Kurir

Bojana Belivuk uoči današnjeg nastavka suđenja zloglasnoj kriminalnoj grupi, koju je prema navodima tužilaštva predvodio njen suprug Veljko Belivuk, posjetila ga je u prostorijama pritvora u Ustaničkoj ulici.

"Suprugu Veljka Belivuka je vozač dovezao crnim BMW-om ispred ulaza u pritvor, oko 11 sati. Odmah je otišla do prijavnice, ušla unutra i zadržala se oko dva sata", otkriva izvor Kurira. Inače, u istoj zgradi u kojoj su Belivuk i njegov najbliži saradnik Marko Miljković u pritvoru, danas u 14.30 sati trebalo bi da im bude nastavljeno suđenje za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem. U nastavku suđenja, optuženi bi trebalo da nastave da ispituju svjedoka-saradnika Srđana Lalića. Inače, Miljković je postavljanje pitanja završio, a Belivuk je zamolio sudsko vijeće da on svjedoka saradnika ispita kada završe svi ostali optuženi.

Belivukova i Miljkovićeva supruga, iako imaju pravo na to, ne pojavljuju se na suđenjima niti ih prate iz publike. "U sudnici, odnosno u publici nisu bile do sada. Međutim, i jedna i druga redovno dolaze u posjete, naročito u danima pred suđenje. Kao i svi drugi pritvorenici, i njih dvojica imaju pravo na posjete najbližih srodnika dva puta mjesečno, ali one dolaze i češće, jer im donose hranu, garderobu i pribor za ličnu higijenu", otkriva sagovornik.

Pred suđenje, kako dodaje, obilaze ih i adokati. Inače, supruge Belivuka i Miljkovića poslednji put su se u javnosti pojavile 9.decembra 2021. kada su bile privedene zbog sumnje da su prale novac za kriminalnu grupu. Taj postupak, prema nezvaničnim informacijama, i dalje je u toku. Kurir je, podsjetimo, u novembru prošle godine objavio i ekskluzivni paparaco supruge Marka Miljkovića, Tanje, koja ga je obiša takođe pred nastavak suđenja.