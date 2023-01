Goran Đ. je usmrtio dvije sestre na Bežanijskoj kosi u Beogradu, pa izvršio samoubistvo, a policija mu je sve vrijeme bila za petama.

Goran Đ. (37), koji je kako se sumnja, sredinom januara ove godine, u stanu u Ulici Marka Pola, oštrim predmetom usmrtio Jelisavetu Đ. (76), a udarcima po glavi ubio njenu rođenu sestru Gordanu Đ. (78), izvršio je samoubistvo ispred jedne zgrade na Bežanijskoj kosi, a kako se saznaje, policija je od dana kada su nađena tijela znala ko je počinitelj, ali je on bio u bjekstvu.

"Istražitelji su od prvog dana znali ko je ubio sestre i okarakterisali su to kao zločin iz strasti. On je bježao i krio se od momenta kada im je presudio. Obruč se sve više stezao oko njega, znao je da smo mu 'za petama', bilo je pitanje trenutka kada bi ga uhapsili, ali je on počinio samoubistvo. Njegovo tijelo nađeno je u četvrtak oko 9:50 časova u Ulici Partizanske Avijacije u kolima. Pored tijela nalazili su se pištolj i oproštajno pismo", rekli su iz istrage.

Podsjetimo, Goran Đ. i 40 godina starija Jelisaveta Đ. (76) ušli su u emotivnu vezu nakon što je njen muž preminuo u Domu za stare u kojem je on radio. "Jelisaveta je počela da se viđa sa 40 godina mlađim Goranom koji je radio u Domu za stare u kojem je njen muž boravio i preminuo. To ih je zbližilo, a on je tako i znao da njih dvije imaju pare. Ona se, od kada je uplovila u vezu sa njim, potpuno promijenila, čak je počela da nosi i perike i da se više sređuje. Komšije su sve to primjetile, a počeli su da viđaju i mlađeg muškarca, koji je sve češće dolazio u njihov stan", rekli su iz istrage slučaja.

Goran Đ. je, nezvanično, pucao sebi u glavu. Pored njegovog tijela je nađeno oproštajno pismo. "On je ostavio oproštajno pismo svojoj supruzi sa kojom nije bio u dobrim odnosima u poslednje vrijeme. Pismo je kod policije, a u njemu je između ostalog napisao - čuvaj mi djecu", rekao je sagovornik iz istrage. Podsjetimo, policija u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvijetlila je teško ubistvo na Bežanijskoj kosi i kao izvršioca identifikovali Goran Đ. (37), koji je prije dva dana izvršio samoubistvo ispred jedne zgrade na Bežanijskoj kosi.

