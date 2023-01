Majka nestale Srpkinje Ane Volš zamolila je Ministarstvo spoljnih poslova da joj šalju samo zvanične informacije koje su vezane za potragu njene ćerke.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

Milanka Ljubičić, majka nestale Srpkinje Ane Volš, koja je najverovatnije ubijena u Americi, bila je danas na razgovoru u Ministarstvu spoljnjih poslova koje će se na njenu molbu uključiti u slučaj kako bi pribavila podatke od američkih nadležnih organa.

Milanka se obratila Ministarstvu spoljnih poslova sa molbom da u njeno ima zatraže određena dokumenta kako bi mogla da reguliše "statusna pitanja" svoje ćerke. Prema rečima same Milanke Ljubičić, ona se sastala sa ljudima iz MSP kojima je dala svoje i Anine lične podatke, nakon čega su oni uputili zamolnicu kojom će zatražiti od SAD da Aninu majku od sada zvanično obaveštavaju o potrazi i istrazi nestanka njene ćerke.

"Oni će me zvati i javljati mi sve. Biću sa njima u češćem kontaktu i sada ću dobijati zvanične informacije. Više neću da čitam ništa, verovaću samo njima, jer sve ovo do sada me je mnogo nasekiralo. Ja 21 dan nisam dobila nikakvo zvanično obaveštenje o nestanku moje Ane", kaže Milanka nakon sastanka.

Ministarstvo je na Milankinu molbu i uz njen pristanak poslalo hitan dopis Ambasadi Srbije u Njujorku da se hitno obrate američkim nadležnim organima i pribave zatražene informacije na zahtev majke Ane Volš. Milanka Ljubičić je zatražila zvanični izveštaj nadležnih policijskih organa u vezi sa nestankom svoje ćerke i sve druge informacije tim povodom, presudu o razvodu braka sa bivišim mužem, izvod iz matične knjige venčanih o braku Ane i Brajana Volša kao i izvod iz matične knjige rođenih za njihovo troje maloletne dece.

Ministarstvo spoljnih poslova od početka pomno prati sve u vezi sa slučajem nestanka Ane Volš, ali se nisu ranije aktivno uključili budući da se nisu mogli obratiti organima bez prethodog obraćanja najbližih srodnika Ane Volš, kao i činjenice da je istraga i dalje u toku.

Iz pomenutog ministarstva su izrazili zabrinutost i za sudbinu troje maloletne dece Ane Volš i izrazili spremnost za pružanje eventualne pomoći i podrške u vezi sa rešavanjem pitanja starateljstva dece na najbolji mogući način.