Forenzičar sumnja da je Brajanu Volšu majka pomogla da prikrije ubistvo Ane Volš.

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube/CBS Boston/screenshot

Forenzičar Časlav Ristić izrazio je sumnju da je majka Brajana Volša, Dajana, pomogla sinu da prikrije zločin i da još neko može da bude optužen za ubistvo Ane Volš.

"Prilikom izvođenja krivičnog djela nije imao pomagača, ali da mu je majka pomagala za prikrivanje zločina, jer je u okolini njene kuće bacao kese, to je moguće. Možemo da očekujemo da još neko bude optužen, pa čak i njegova majka. Zasad imamo to da je on optužen, ali ne isključujemo mogućnost da optužena može biti i njegova majka", rekao je forenzičar za Kurir TV.

Ristić je takođe ispričao da je ovo ubistvo kopija zločina iz 1970. godine. "Brajan je prepisao ubistvo iz 1970. godine koje se dogodilo u Americi i u kojem takođe nije pronađeno tijelo. Tada je čuveni profesor Harvarda Alan Deršovic branio tog muža koji je iskasapio svoju suprugu i bacio djelove tijela, a tijelo nikada nije pronađeno. Takođe je bio trag krvi na nožu, čak je i na licu imao tragove borbe sa žrtvom, ali tijela nema. On je to i rekao na završnoj reči u sudnici "Sve ste nam donijeli, ali tijela nema". Doduše, on je osuđen na doživotnu robiju iako tijelo nije pronađeno", kazao je Ristić.

Inače, Brajan Volš je još 27. decembra guglao "kako se razvesti" kao i koja je država u Americi najbolja za razvode. Podsjetimo, Ana Volš nestala je 1. januara. Njen nestanak Brajan je prijavio 4. januara. Četiri dana kasnije uhapšen je zbog optužbe da je ometao policijsku istragu.