Potraga za nestalom Anom Volš i dalje traje, a njena prijateljica Nataša Skaj navela je šta je njoj sumnjivo u celoj priči od samog starta istrage i potrage.

Izvor: instagram/anawalshe

Ana Volš, Beograđanka koja je nestala 31.decembra 2022. godine, je podigla američku i srpsku javnost na noge. Svakodnevno se saznaju nove informacije iz istrage, a sada se oglasila Anina prijateljica Nataša Skaj koja je navela šta je njoj sumnjivo u celom slučaju. Radi se o zajedničkim fotografijama za Novu godinu. U poslednjem snimku Ane Volš se vidi njen način života tokom poslednje posete Beogradu, a poznata američka tužiteljka Karmel Ortiz je otkrila dve nove moguće teorije o nestanku Ane Volš.

"Čudno mi je to što je fotografisao sve prisutne, a njega nema ni na jednoj fotogafiji. Ne bih da spekulišem, ali to sigurno nešto znači. Ako je osoba nestala, danas sa društvenim mrežama, sa svetom koji je tako brzo povezan i sa dokazima koji su se nažalost pojavljivali, a posebno svakodnevnim policijskim izveštajima, to nažalost izgleda mutno i mračno", rekla je Nataša Skaj, a prenosi "Fox News".

Da podsetimo, Ana Volš (39) je nestala 31. decembra 2022. godine. Njen muž Brajan Volš je uhapšen zbog ometanja policijske istrage. U njihovoj kući su pronađeni tragovi krvi u podrumu, a on je slagao policiju o svojim kretanjima u prvim danima Nove godine.

