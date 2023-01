Majka ističe da nedelju dana nije spavala zbog svega što se dogodilo.

Izvor: Facebook/Ana Walshe

Istražitelji trenutno rade na utvrđivanju kretanja Brajana Volša u novogodišnjoj nedelji. Volš je prijavio nestanak svoje žene policiji u sredu, 4. januara. Istog dana kao i poslodavac Ane Volše.

Majka Ane Volš (39), Milanka Ljubičić, koja je nestala 1. januara, živi u Beogradu, ali su joj sve misli u Americi, u gradiću Kohaset, gde se njenoj ćerki izgubio svaki trag. Majka ističe da nedelju dana nije spavala zbog svega što se dogodilo.

"Ne mogu da spavam već nedelju dana. Stalno mislim na ćerku. Da sam se samo javila kada je zvala da čestita Novu godinu, ali niko ne zna šta ga čeka. Pijem i lekove za smirenje, ali ni oni ne pomažu. Čekam da mi se javi", rekla je za portal Nova.rs Milanka Ljubičić.

Čeka, nada se i strepi. O celom slučaju, koji se vodi kao potraga za nestalom osobom, saznala je iz medija.

"Nije me kontaktirao niko od američkih službi i policije koja radi istragu. Nisu kontaktirali ni stariju ćerku koja živi u Kanadi. Razumem i to, oni tragaju za svojom sugrađankom, Ana je imala američko državljanstvo", objašnjava majka Milanka.

O svom zetu Brajanu, koji je uhapšen zbog ometanja istrage nestanka, nema loših reči. Kaže da mu zapravo duguje život.

"Ne mogu da poverujem da bi on mogao da naudi mojoj Ani. Voleli su se. Brajan mi je spasao život, bukvalno. To se desilo u novembru pretprošle godine, kada sam boravila kod njih u kući. Zato što je bila korona, živeli smo u odvojenim prostorijama u kući. Meni je pozlilo, pukao mi je krvni sud u glavi, doživela sam moždani udar. Brajan je bio taj koji je čuo kako jaučem, zapomažem… Strčao je sa sprata, prvi mi je pritekao u pomoć. On je pozvao Hitnu pomoć. Pomagao mi je sve vreme, njemu stvarno dugujem život“, objašnjava Milanka.

Ona kaže da je kod ćerke u Americi provela ukupno 16 meseci, dva puta po pola godine i još jednom 4 meseca. Nikada nije prisustvovala nekoj sceni ili svađi.

"Nikada nisam videla ništa čudno, neuobičajeno. Ni Ana mi se nikada nije požalila. Jedino što je mnogo radila, bila je ambiciozna i vredna. Radila je u Vašingtonu, tamo je provodila radnu nedelju, a kući bi dolazila za vikend. Jedino što su joj nedostajala deca, vezana je za decu pa je koristila svaki slobodni dan da doleti nazad u Kohaset i da bude sa decom", objašnjava ona.

Anina majka još veruje da Brajan nije umešan u njen nestanak, iako je takvih ljudi sve manje, a policija pronalazi nove dokaze koji skreću pažnju na Brajana Volša. On je i uhapšen, ali zbog ometanja istrage, jer je policajcima ispričao nekoliko laži o svom kretanju kritične noći, što samo povećava sumnju u njega.

Istražitelji kažu da je Volš viđen na video snimku u Home Depotu u Roklandu kako nosi crnu hiruršku masku i plave hirurške rukavice kako obavlja gotovinsku transakciju.

Kasnije je kupio stotine dolara u sredstvima za čišćenje. Takođe je zatražio vreme za odlazak u kupovinu sredinom dana 4. januara. Policija nije navela lokaciju za Volša ovog dana osim kada ga je ispitivala u njegovoj kući te noći. U nedelju je Volš bio uhapšen u policijskoj upravi Kohaset i optužen za dovođenje u zabludu policijske istrage. U ponedeljak se suočio sa sudijom i određena mu je kaucija od 500.000 dolara.

