Državljanin Crne Gore koji je poslednji video živu Ivanu K. ubijenu u stanu na Zvezdari potiče iz poznate porodice.

U vreme ubistva studentkinje Ivane K. (26) na Zvezdari u Beogradu, državljanin Crne Gore J. G. snimljen je kod njenog stana u kome je izvršen zločin, prema saznanjima iz istrage, a on potiče iz čuvene porodice koja se bavi stočarstvom na Prokletijama.

O ovoj porodici pisali su crnogorski mediji, navodi Kurir. "Nadaleko čuvena porodica po gostoprimstvu, koja se bavi stočarstvom u samom podnožju Prokletija", počinje članak o porodici ovog momka čija je DNK pronađena u stanu u kom je ubijena Ivana K.

U članku otac mladića navodi da je glavni posao porodice i njihova tradicija stočarstvo, ali da razvijaju i turizam. "Imamo 20 malih i velikih goveda, a ovce sam morao da prodam, kako bih autentičnu planinsku kolibu pokrio nepromočivim krovom i kako bi ona mogla da se koristi", rekao je otac J. G. za medije.

Komšije porodice navode da je prezime porodice J. G. nadaleko čuveno u Crnoj Gori i da potiče iz Albanije. Ističu da su poznati kao veliki domaćini. Napominju da su šokirani jer je J. G. bio u Beogradu u vreme kad je Ivana K. ubijena i da ju je, kako se sumnja, kobne večeri dopratio do stana. "Ne znam šta da kažem. Ako on to jeste uradio naravno da treba da odgovara. Žao mi je devojke", rekao je jedan poznanik mladića.

U reportažama o svojoj porodici J. G. je isto davao izjave. U njima je pohvaljen kao najmlađi vodič planinara na Prokletijama, ali i šire. "Kasnije se medijski eksponirao i kao borac za prirodu i njene lepote, a borio se protiv urbanizacije Proklerija. Na društvenim mrežama, sve dok njegovi DNK tragovi nisu pronađeni na telu ubijene devojke, J. G. je dobijao pohvale od turista i svojih kolega. J. G. je inače najmlađi član porodice", navodi izvor.

Podsetimo, J. G. je prvog dana nakon objavljivanja da je Ivana pronađena mrtva u stanu na Zvezdari objavio fotografije na kojima se nalaze njih dvoje uz poruku da je "anđeli čuvaju, a da će je on voleti zauvek". Svakog narednog dana je objavljivao tužne poruke u kojima žali za njom. Isticao je i koliko pati.