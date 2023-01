Stanari Ane i Brajana Volša otkrili su do sada nepoznate detalje o nestaloj Beograđanki i njenom suprugu.

Izvor: instagram/anawalshe

Bivši stanari Ane Volš i njenog supruga prevaranta tvrde da su videli kako je "jedna staložena žena imala slom neposredno pre nestanka." "Bila je kao sasvim druga Ana", rekla je Mandi Silva za The Post o trenutku kada su se ona i njen muž suočili sa Volšovima krajem prošlog meseca, jer su oni planirali da prodaju stan koji su izdavali paru skoro četiri godine. Majk Silva, rekao je da je osam godina radio na šest imanja Ane i njenog supruga Brajana u Masačusetsu. On i Mandi su dobili sniženu kiriju za stan u kom su živeli, u gradu Revere, u zamenu za njegov rad.

"Znate Kejt Midlton, Megan Markl ili kraljicu? Predstavljaju se i ponašaju se veoma profesionalno, to je bila Ana", rekla je Mandi o majci troje dece. "Ali kada smo lupili nogom i rekli 'Ne, ne možete to da nam učinite i uzvratili, bilo je kao da gledamo Britni Spirs kako se raspada kada je Džastin Timberlejk raskinuo s njom. To nije bilo normalno."

Ana (39), poslednji put je viđena u porodičnom domu 1. januara. Brajan Volš (46), uhapšen je 8. januara i optužen da je doveo u zabludu istragu o njenom nestanku nakon što nije otkrio tačne detalje o tome gde se nalazio u vreme Aninog nestanka. On se u ponedeljak izjasnio da nije kriv i zadržan je uz kauciju od 500.000 dolara. Majk koji tvrdi da mu Volšovi i dalje duguju 2.500 dolara za posao koji je obavio na njihovom imanju, rekao je da je poslao SMS i Ani i Brajanu u novogodišnjoj noći, ali je od Brajana dobio odgovor 2. januara.

Izvor: NBCw/Screenshot

"Odgovorio je na poruku: 'Izvinite zbog kašnjenja. Izgubio sam telefon i moj sin ga je upravo pronašao', priseća se on. Šokiran sam što nije rekao: 'Izvinite zbog kašnjenja. Moja žena je nestala. Jeste li se čuli sa njom?' ili nešto slično." Osvrćući se unazad, nastavio je Majk, bilo je jasno da je Ana, rođena Srpkinja sa moćnim poslom u Vašingtonu, "nosila pantalone u porodici". Za razliku od supruge, Brajan Volš se "predstavio kao investitor".

"Imao bi ogrtač u svojoj kući sve vreme dok smo mi tamo radili", rekao je Majk, napominjući da nije znao da je Brajan zapravo u kućnom pritvoru nakon što se izjasnio krivim po federalnim optužbama za prevaru 2021. Ana je, sećao se, takođe "volela da malo flertuje" i često je svog muža omalovažavala komentarima poput: "Brajan je kao devojčica, plače kao devojčica."