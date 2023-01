Prijateljice Ane Volš mole institucije da ne razdvajaju njenu decu.

Prijateljice Ane Volš, za kojom se traga od 1. januara 2023. godine, Nataša Skaj i Pamela Bardi, mole Odeljenje za decu i porodice Masačusetsa da ne razdvajaju njena tri sina.

Nataša i Pamela navele su za boston25news da veruju da će dečaci starosti od dve do šest godina do kraja nedelje biti smešteni u hraniteljske porodice. Izjavile su da su zabrinute jer bi deca mogla da budu razdvojena i da dožive još jednu traumu nakon one kroz koju prolaze već 11 dana.

Inače, Nataša je osnivač neprofitne organizacije "Sky International Center", u koju je i Ana uključena. Ona navodi da dve porodice iz organizacije žele starateljstvo nad decom i da su spremni da se prilagode dečacima i da ih uzmu svu trojicu.

Navela je da i ona želi da primi u svoju kuću trojicu dečaka. "Naš fokus su trenutno deca. Zato želimo da apelujemo na lokalne vlasti, posebno na Odeljenje za decu i porodice Masačusetsa da deca ostanu zajedno. U to ulažemo svoju energiju", izjavila je Nataša. Portparol Odeljenja za decu i porodice Masačusetsa izjavio je da se deca nalaze u navedenom odeljenju i da ne može da da više informacija. "Imate tri dečaka ispod šest godina koji se suočavaju sa nečim što bi moglo da bude ekstremna trauma. Ne znate šta su čuli te noći ili šta su videli te noći. Bog zna za šta su oni videli", rekao je Bardi.

Potraga za Anom Volš se nastavlja nakon što je poslednji put viđena za Novu godinu u Kohasetu. Brajan Volš, suprug koji je prijavio njen nestanak tri dana kasnije, trenutno je u pritvoru pod optužbom da je doveo u zabludu policijsku istragu. Mediji su pisali da je policija pronašla instrumente za sečenje, testeru, krvav nož i tepih za koje se veruje da sadrže biološke dokaze.