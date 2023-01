Drugarica i koleginica nestale Ane Volš, izvjesna S.A., je objavila potresne riječi na društvenim mrežama i otkrila je ko je zapravo Ana Volš za kojom američka policija traga od početka Nove godine.

Potraga za nestalom Anom Volš (39) ušla je u 11. dan, srpska i američka javnost su na nogama zbog brojnih novih svakodnevnih informacija. Na društvenim mrežama se pojavio tekst njene drugarice i koleginice, izvjesne S.A., koja je zapravo otkrila kakva je Ana Volš. U biografiji Ane Volš je otkriven njen život, kao i detalji ljubavnog odnosa sa Brajanom Volšom.

"Vidjela sam mnogo stranica, blogova koji pišu o Ani, a ne poznaju je, pa ću sada ja svima sa moje tačke gledišta da kažem ko je Ana Volš. Ona je najpažljivija, najljubaznija, iskrena, najpametnija i najvrednija osoba koju sam ikad srela. Ništa od ovoga nema smisla... Srce me boli za tobom, za tvojim sinovima, za tvojom majkom. Ana je nevjerovatna.

Sve je radila sa osmijehom na licu uz nekoliko pozitivnih riječi kako bi uljepšala dan. Upoznala sam je kao novog menadžera koja je došla kod nas u firmu. Međutim, negdje između je posjetila moja prijateljica. Bila je uz mene tokom duboke depresije. Podigla me je i rekla da sam ja spremna za veću poziciju nego što sam bila u tom trenutku. Razgovarale smo o majčinstvu i prije nego što je postala majka", napisala je S.A.

Anina drugarica se potom osvrnula na period u firmi kada zaposleni iz nekog nepoznatog razloga nisu dobili platu. Otkrila je da joj je Ana ponudila da joj da novac iz svog džepa.

"Sjećam se da naše odjeljenje nije dobilo platu dvije nedjelje zaredom i morala sam da platim račune, a ona me je pitala: ‘Koliko treba da ti dam čekova?‘ i ja sam joj rekla. Bez oklijevanja je rekla da će se odmah vratiti i htjela je da plati iz svog džepa. To uopšte nije bila njena odgovornost.

Kada sam prešla u sektor menadžmenta, pozdravila me i dala mi je do znanja da sam sposobna za taj posao i bila je ponosna na mene. To mi je zaista značilo! Nikad joj nisam rekla da sam zbog nje donijela odluku da konačno pređem u menadžment", dodaje ona.

Ispričala je da je Anu bilo nemoguće vidjeti ljutu ili uznemirenu. Navela je da je Ana bila mnogima na neki način uzor.

"Nikada je nisam vidjela ljutu ili uznemirenu ili bez rješenja za sve što se dešavalo. Ana je inspirisala i podigla mnoge koji su imali sreće da se ukrste s njom. Ona je prava. Ona je sve što biste željeli i trebali da imate od povjerenja, prijatelja, vođe...", kazala je ona uz dodatak o negativnim komentarima koji su upućeni nestaloj Ani.

"Sram vas bilo za sve blogove, veb stranice koji imaju nešto negativno i nemarno da kažu o njoj. Ana, toliko te svi vole, i tako mi je žao što je ovo postala tvoja priča, ali za one koji vas istinski poznaju i vole, uvijek ćemo se postarati da se govori istina. Moje srce je uz tebe i momke", zaključila je ona.

Da podsjetimo, Ana Volš (39) je nestala 31. decembra 2022. godine. Njen muž Brajan Volš je uhapšen zbog ometanja policijske istrage. U njihovoj kući su pronađeni tragovi krvi u podrumu, a on je slagao policiju o svojim kretanjima u prvim danima Nove godine.

