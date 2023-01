Porodica ubijene studentkinje Ivane Krivokapić (26) sa Zvezdare očekuje najstrožu moguću kaznu za počinioca, a sumnjaju na dva moguća motiva ubistva.

Kako je "Kurir" pisao u utorak uveče, policija je otkrila ko je poslednja osoba koja je videla živu studentkinju Ivanu Krivokapić (26). Radi se o Albancu iz Crne Gore, Jetmiru Gocaju, koji je inače planinarski vodič. Na telu ubijene Ivane je pronađen DNK trag koji je poslat na veštačenje. On je naveo da se njih dvoje poznaju sa planinarenje od prošle godine, a smatra da ga ljudi napadaju "samo zato što je Albanac". On je obrisao sve zajedničke fotografije, a on još uvek nije dostupan policiji.