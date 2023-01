Sličan slučaj kao što je nestanak Ana Volš se desio 1989. godine, isto za Novu godinu.

Dečak Kolijer Landri Bojl (11) se trgno iz sna kada je čuo vrištanje. On tada nije znao, ali je upravo čuo kako je njegova majka, Norin Bojl, ubijena u njihovom domu u Mensfildu u Ohaju 1989. godine. Policiji su bile potrebne nedelje da otkrije Norinino telo, umotano u ceradu sa plastičnom kesom preko glave, ispod podruma kuće koju je Džon nedavno kupio u Eriju u Pensilvaniji. Iskopao je pod, zakopao je, polio svežim betonom i napravio regal na vrhu. Džon je uhapšen i osuđen za teško ubistvo. Sada nakon sličnog nestanka Ane Volš, i sumnjivih izjava njenog supruga Brajana oglasio se Kolijer i uporedio ova dva slučaja.

"Obično ne odgovaram da vesti koje su direktno povezane sa mnom, ali mnogo prijatelja me je pitalo da li sam čuo za slučaj Ane Volš. I onda sam krenio da čitam, toliko je sličnosti sa mojom majkom. I ona je nestala na Novu godinu, i njen muž je davao lažne izjave i odveden na saslušanje, jer je odmanjivao istražitelje. Ima isto godina kao moj otac kada se sve dešavalo i sada su deca odvedena u socijalnu službu, baš kao što sam i ja, tako da bi policija mogla da pregleda njihovu kuću...Zaista se nadam da ova priča ima srećan kraj za razliku od moje priče i ubistva majke, ali moje molitve su uz decu. Slušajući sve te priče ponovo mi se vraćaju uspomene iz tog perioda, samo se nadam da će deca biti dobro i da će priča imati srećan kraj. Teško je ignorisati sličnost", rekao je Kolijer na svom Tiktok nalogu.

Kako je sve počelo?

U dokumentarcu "Ubistvo u Mensfildu", koji se emituje na Diskaveriju, Kolijer Landri se suočava sa svojim ocem skoro 30 godina nakon zločina, kako bi saznao motiv ubistva od strane čoveka koga naziva "sociopatom i psihopatom". Norin i Džon su se upoznali kada su imali 17, odnosno 19 godina. Venčali su se 1968. i dobili Landrija 10 godina kasnije. Samo šest meseci pre ubistva, usvojili su devojčicu po imenu Elizabet, sa Tajvana.

Džon, dobrostojeći lekar, bio je "uvek dežuran“, kaže Landri za Eskuire.com. "Jedva da je bio tamo dok sam odrastao. Moj odnos sa majkom je bio jedini pravi odnos koji sam poznavao. Uvek sam bio sa njom... Ona mi je bila najbolja prijateljica i mislim da je bilo uzajamno."

Druga žena

Kako je postao stariji, Landri je počeo da sumnja da njegov otac vara njegovu majku. Ali tek kada je sreo Šeri, Džonovu devojku, u junu 1989. godine, "sve je počelo da se uklapa", kaže on. "Poljubili su se, a ona je nosila prsten moje majke. Rekao sam mami: 'Mislim da je tata u vezi', i bio sam u pravu, u to vreme, Šeri je bila trudna sa Džonovom bebom.

Prema lokalnim novinama Norin je podnela zahtev za razvod u novembru 1989. nakon 22 godine braka, navodeći kao razlog ekstremnu mentalnu okrutnost i grubo zanemarivanje. Samo mesec dana kasnije, uveče 30. decembra 1989, Džon je kasno došao kući i zaspao na kauču u dnevnoj sobi.

Šta se desilo na dočeku Nove godine?

U ranim satima 31. decembra, Norin je probudila svog muža i "počela da viče na razne stvari, Mensfild, novac, Šeri, sve čega je mogla da se seti“, kaže Džon tokom posete zatvoru sa svojim sinom, kao što se vidi u dokumentarcu.

"Uzela je nož i krenula na mene sa nožem. Gurnuo sam je i ona je udarila glavom o onaj drveni sto.", rekao je on. Tvrdi da je pokušao da primeni CPR, ali "bila je beživotna, bila je mrtva."

"Uspaničio sam se. Stavio sam joj plastičnu kesu preko glave jer sam se plašio da je pogledam, plašio sam se da je pogledam", rekao je zatvorenik.

Priča koju je ispričao na sudu tokom suđenja godinu dana kasnije bila je sasvim drugačija. Prema transkriptu suđenja do kojeg je došao Eskvajer, Džon je svedočio da je "nikada uopšte nije udario“ tokom njihovog braka. "Ne, nisam je ubio. Nisam ubio Norin; nikada je nisam povredio", rekao je u jednom od iskaza.

Više različitih iskaza

"Sve je to s*anje jer se njegova priča toliko puta promenila od suđenja do sada... Ne može se sakriti da je ovo bilo ubistvo s predumišljajem", rekao je sin. Ujutro 31. decembra, Landri se probudio i otrčao u majčinu spavaću sobu. Ona nije bila tamo. Kada je upitao svog oca gde je otišla, Džon je rekao: "Mama je uzela odmor, posvađali smo se“, kako se Lendri seća. "Održao mi čitavo predavanje o tome kako nećemo zvati policiju. Nisam verovao ocu, odšunjao sam se sa prenosivim telefonom i nazvao Šeli Bouden, maminu prijateljicu", dodao je on.

Manje od mesec dana kasnije, 25. januara 1990, policija je otkrila Norinino telo umotano u ceradu sa plastičnom kesom koja je pokrivala njenu glavu u kući koju je Džon nedavno kupio u Eriju u Pensilvaniji. Bila je zakopana dva metra ispod podruma u ​​"mekoj, beloj glini", navodi Mansfield.