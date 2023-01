Majka nestale Beograđanke Ane Volš ne veruje da je Brajan umešan u nestanak njene ćerke.

Izvor: instagram/anawalshe

Majka nestale Beograđanke Ane Volš, Milanka Ljubičić, kaže da ona ne veruje da je Brajan naudio njenoj ćerki, i dodaje da ju je obožavao. Ona se nada da će se sve rešiti u naredna dva do tri dana. To što je policija našla tragove krvi i krvav nož u podrumu kuće, ne pripisuje nikako zetu, već kaže da su mogući neki ostaci, jer je kuća u kojoj žive iznajmljena.

Milanka kaže da sa Anom nije uspela da se čuje da čestitaju jedna drugoj Novu godinu, i da je umesto toga, od starije ćerke Aleksandre koja živi u Kanadi saznala da je ona nestala.

"Kako mogu da reagujem? Mogu samo da se sekiram. Ali, ne mogu da verujem novinama baš 100 odsto", kaže najpre Milanka na pitanje kako je reagovala na vest da je zetu Brajanu određen pritvor. Na konstataciju da su pronađeni tragovi krvi i krvav nož, kaže da to ništa ne mora da znači.

"To je iznajmljena kuća. Moguće da su to neki ostaci ostali od ranije. Sve to ništa ne mora da znači. Videćemo. Ja ne verujem da joj je on naudio", izričita je Milanka:

"Koliko čoveka znam, on je nju obožavao. Troje dece mu je rodila. Ne verujem da bi on bilo šta loše mogao da uradi. Policijska procedura je, i vi znate, odmah se ispituju najuži članovi porodice.

Milanka je kod Ane bila dva puta po šest meseci i jednom četiri meseca.

"Nikada nisam primetila da je bilo nekih nesuglasica među njima. Oni su uvek tako raspoloženi. Pričaju, smeju se, glasni su, inače, po prirodi. Ja ništa, ali ništa nisam primetila loše, niti mi se Ana nekad požalila. Drugo, zet aposlutno nije agresivan. On je veoma miroljubiv, obožava Anu. I, zato me cela ova priča strahovito potresla", priča Milanka i potvrđuje Anine reči iz pisma, koje je slala sudu, kada je prošle godine uhapšen, da joj je Brajan jednom spasao život:

"Poslednji put kada sam bila sam ostala sam 4 meseca i to zato što sam imala zdravstvenih problema. Moj zet je mene čuo sa sprata, ja sam bila u prizemlju, i pozvao ćerku iz drugog dela kuće. Imala sam izliv krvi na mozak. On mi je spasao život.

Venčanje nakon duge veze sa jednim prekidom

Priča da su se Ana i Brajan venčali 2015. godine nakon nekoliko godina zabavljanja. Imali su jedan prekid u vezi, koja je obnovljena nakon dve godine kada se Brajan ponovo javio.

"Moja Ana od početka studija, a završila je Filološki – francuski, engleski i španski, bila je na razmeni studenata po nekoliko meseci. Tamo je malo i radila i pokazala se jako dobro. Gde god da se pojavi izuzetno je cenjena, poštovana, svi je vole, pozitivna je, hoće da pomogne. Brajana je tamo upoznala. Bio je neki prekid u vezi, onda se on javio naknadno nakon dve godine. Bili su u vezi nekoliko godina i venčali su se 2015. godine. Dolazio je on ovde. Voli Srbiju, voli našu hranu, jedan sasvim normaln čovek", ispričala je Milanka.

Anini i Brajanovi dečaci imaju 2, 4 i 6 godina. Anin prijatelj je izjavio da ih je preuzela socijalna služba. Milanka ne zna za to, misli da su oni kod njene prije, odnosno kod Brajanove majke, Anine svekrve.

"Mnogo mi je žao što nisam otišla kada me je zvala. 25. decembra mi je poslala poruku: 'Mama, da li možeš da dođeš sutra'. One su tad tek tako reći otputovale. Bile su mi obe ćerke u novembru, 27. su došle same. Ana je otišla 7. decembra, a Aleksandra 16. decembra. Aleksandra je u Kanadi. Prekookeanske zemlje, dosta daleko. Za mene u ovim godinama je daleko. Ja sam razmisljama posle Nove godine da odem kod Ane pošto ona ima troje dečice, da joj se malo nađem.

Za nestanak saznala od starije ćerke

"Tad kada mi je pisala, ja se uhvatila presvlačenja posteljine, pranja, sređivanja. Nisam očekivala da će to da me pitam. Odgovorila sam joj da ne znam da li mogu sutra, ali da ću se potruditi prekosutra, ali da bi mi najviše odgovaralo da dođem posle 1. januara, da mogu natenane da se spremim. Tad mi je rekla: ”Mama, ne moraš u januaru, hajde da vidimo u februaru”. Posle toga nismo komunicirale, ni porukom, ni viberom", priseća se Milanka:

"Ona je pokušala mene da dobije za Novu godinu tačno u 12 sati, i zvala me je i u 1. Ja sam samo onako podigla glavu, bila sam u dubokom snu, videla koliko je sati i kažem sebi zvaću decu sutra, 1. januara. Tako sam i uradila. Ana se nije javljala. Onda sam zvala i sledećeg dana, nije se javljala, a pošto znam da je zaista preopterećna poslom, da po ceo dan radi, nije mi novo da se ne čujemo svaki dan. Rekla sam javiće se. 1. januara sam zvala oko 7, 8 sati po našem vremenu. Oni su spavali verovatno. Ali, kad ustanu, vide poruke, uvek odgovore. Međutim, poruka nije bilo. Zeta nisam zvala. Ne znam toliko engleski pa sa zetom ne mogu da komuniciram. Komuniciraju moja ćerka i zet. Oni se čuju se njim, ali on ništa posebno nije znao pa nije mogo ni da kaže.

Da je Ana nestala saznala je od starije ćerke.

"Rekla mi je: 'Mama, ne znam da li mogu da ti kažem, ali Ana je nestala”. Rekoh joj: “Šta kažeš?” Nestala. Od tada ja nemam mira. Sve iščekujem neke vesti. Živim sama, suprug mi je preminuo pre četiri godine, a obe ćerke su u inostranstvu. Možete misliti kako je da ste u svemu ovome potpuno sami i bolesni. Razmišljala sam da odem, ali i starija ćerka mi kaže da dok traje istraga nije zgodno putovati. I ja tako mislim, a i svakako bih otišla i na malo duže jer imam i vizu", govori Anina majka koja ne gubi nadu da će se sve pozitivno razrešiti:

"Ja se sve nešto nadam da će se ovo rešiti pozitivno u naredna dva, tri dana. Tako mi neka nada, iskreno da vam kažem… Najnovija informacija je da su inspektori koji pretražuju lokalnu deponiju u Pibodiju, pronašli dokaze u vezi sa Aninim nestankom.

Na snimku koji su objavili lokalni mediji vidi se kako istražitelji u zaštitnim odelima i policajci sa psima tragačima pretražuju deponiju Njuberi u Pibodiju. Policija je u nedelju uveče saopštila da je Anin suprug Brajan uhapšen zbog obmanjivanja policije tokom istrage.

Na jučerašnjem saslušanju Brajana Volša, supruge nestale Ane Volš, majke troje dece rodom iz Beograda, sud je saopštio da je u podrumu kuće pronađen oštećeni krvavi nož. On je uhapšen i optužen za obmanjivanje policijskih službenika tokom istrage. Brajanu Volšu određena je kaucija od pola miliona dolara. On se izjasnio da nije kriv.