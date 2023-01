Kriminilog i advokat Lazar Glišović je otkrio da je Anin suprug bio u nekom vidu kućnog pritvora.

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube/CBS Boston/screenshot

Nakon nestanka Ane Volš u nekoliko navrata se oglasila njena majka Milanka Ljubičić koja je rekla da i dalje veruje da su njena ćerka i njen zet imali dobar odnos.

"Anina majka je rekla da je Ana zvala u 4 sata ujutru u novogodišnjoj noči i nije se javila jer je tada spavala. Tada je zvala i sestru i kumu koja takođe nisu čule poziv. Majka je bila u odličnom odnosu sa Brajanom, i rekla je da je on kasno prijavio nestanak jer je dete izgubilo telefon u kući pa nije mogao ranije da prijavi nestanak. Rekla je da ne sumnja u njega i da se i sama uverila da su imali skladan odnos, u to se uverila kada je bila kod njih u posetu. Rekla je i da se oseća loše ali da se nada najboljem", rekla je reporteka Milica koja čula sa Aninom majkom.

Repoterka je dodala da je razgovarala i sa Aninim najbolji prijatelj iz detinjstva koji smatra da Brajan nije sumljiv, i za njih on nije mogao da naudi svojoj supruzi. Brojne kontradiktorne izjave Aninog muža Brajana i dalje su samo indicije koje su povezane sa nestankom, rekao je kriminolog i advokat Lazar Glišović.

Pogledajte fotografije Ane Volš:

"To su značajne indicije, nisu dokazi imajući u vidu da nisu da to zahteva sudski postupak koji će se voditi u Masačusecu. Bez obzira na indicije i navode, i dalje važi pretpostavka nevinosti. S obzirom na razvoj događaja koju ne idu u prilog, ako vidimo iznesene teze", kaže on.

"Za svaki slučaj nestanka, nakon 24 sata, dokazi bivaju namerno skriveni, nemoguće ili je teško pronaći. Policija ima pozornost u odnosu na na članove porodice. Sam suprug nije prijavio nestanak iako je kasnije rekao da je imao poslednju komunikaciju 1. januara, kada se navodno uputila na aerodrom. Koristeći Uber je krenula ka aerodronu, ali nema dokaza da je ona uzela to vozilo. Analizom njegovog kretanja, on je izlazio nekoliko puta iz kuće. Ono što naši mediji ne stavljaju u fokus jeste, da je Brajan bio u kućnom pritvoru jer čeka presudu u jer je priznao delo falsifikovanje umetnilkih dela, konkretno slika Endija Vorhoha u vrednosti 200.000 dolara. Policija je imala određenu naznaku da on može biti eventuelno krivac", rekao je kiriminolog.

"Juče se pojavio pred sudom, to nije bilo povezano za nestanaka Ane Volš, nego za krivično delo obmanjivanja krivičnih organa. To je uvertira krivičnog postupka. Već se sad dokazuju lažne tvrdnje. Lažno kretanje, da se tobože zadržao kod svoje majke, pa se izgubio, što je prekršaj kućni pritvor", kaže Glišović.

Pogledajte fotografije sa saslušanja Brajana Volša:

"Čudno ponašanje Brajana, može se tumačini na razne načine ne očekuje se od nekog čija je osoba nestala da ima takve reakcije, ali ne mora da bude krivična odgovornost", rekao je on.